L'AI Earth Copilot della NASA risponde alle domande sul pianeta

La NASA ha deciso di unire le forze con Microsoft per creare Earth Copilot, un chatbot AI che renderà la comprensione dei dati scientifici sulla Terra molto più semplice.

NASA lancia Earth Copilot, un chatbot AI per democratizzare l’accesso ai dati scientifici

Da una parte c’è l’Agenzia spaziale degli Stati Uniti, con il suo enorme archivio di informazioni sul nostro pianeta, e dall’altra Microsoft, con la sua esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale. Insieme, stanno creando uno strumento che condenserà tutti gli astrusi dati scientifici sulla Terra in risposte facili da digerire. Che si voglia sapere dell’impatto di un uragano o di come la pandemia ha influenzato la qualità dell’aria, Earth Copilot sarà capace di fornire una risposta esauriente.

Earth Copilot renderà i dati scientifici accessibili a tutti, anche a chi non è un ricercatore o uno scienziato. Tyler Bryson di Microsoft dice che l’AI semplificherà il processo, permettendoci di ottenere informazioni sulla Terra in pochi secondi. Insomma, niente più mal di testa cercando di decifrare tutti quei numeri e grafici.

Fase di test e valutazione di Earth Copilot

Ma non bisogna entusiasmarsi troppo. Per ora, Earth Copilot è riservato agli scienziati e i ricercatori della NASA. Saranno loro a testare le capacità di questo nuovo chatbot AI e a vedere come integrarlo nella piattaforma VEDA dell’agenzia. Rendere i dati scientifici più accessibili e comprensibili è un grande passo avanti per tutti noi. Grazie a NASA e Microsoft, potremo esplorare e capire meglio il nostro pianeta, senza doverci laureare in astrofisica!