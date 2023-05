AI ed estensioni browser: occhio alle truffe, hacker scatenati

Nel corso della giornata di ieri, Meta ha avvertito i propri utenti di una nuova e preoccupante strategia attuata dagli hacker.

Sfruttando l’attenzione relativa all’Intelligenza Artificiale, alcuni criminali informatici stanno proponendo software e estensioni browser dannose spacciati come legati in qualche modo a ChatGPT.

Guy Rosen, chief information security officer di Meta, ha affermato come “L’ultima ondata di campagne malware ha preso atto della tecnologia di intelligenza artificiale generativa che ha catturato l’immaginazione delle persone e l’entusiasmo di tutti“. Un entusiasmo che, viene sfruttato dagli stessi cybercriminali per i loro scopi.

Come poi ha sottolineato lo stesso Rosen, questo modus operandi non deve sorprendere: già in passato, sfruttando l’hype relativo alle criptovalute, sono state innumerevoli le frodi che hanno sfruttato tale trend.

Estensioni browser e Intelligenza Artificiale? Terreno fertile per i cybercriminali

Meta ha individuato e bloccato più di un migliaio di indirizzi web che pubblicizzano fantomatici strumenti simili a ChatGPT o comunque connessi con l’AI. Questi, in realtà, si sono rilevate vere e proprie trappole realizzate da hacker.

Se la prudenza, oggi come mai prima, deve costituire la prima difesa per qualunque utente, è ovvio come questa non sia comunque sufficiente. Adottare uno strumento come Sophos Home, in questo senso, rappresenta il fisiologico passo successivo.

Questo antivirus esegue la scansione e la pulizia del computer su cui è installato, individuando e rimuovendo malware di qualunque tipo.

Grazie alla sua efficacia, Sophos Home mantiene al sicuro le informazioni private conservate sul dispositivo, evitando anche le infezioni più raffinate e temute, come i ransomware.

Tale software, in fine, permette di effettuare acquisti e transazioni online senza rischi, evitando fenomeno spiacevoli come phishing e hacking.

E per quanto riguarda i costi?

Sophos Home è attualmente disponibile con uno sconto corposo.

Invece dei 49,95 euro del prezzo di listino, questo potente antivirus è disponibile ora per soli 37,46 euro.

