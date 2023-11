L'AI Leo di Brave fa il riassunto degli articoli online

Brave ha annunciato questa settimana il lancio ufficiale di Leo AI, un’intelligenza artificiale che permette agli utenti del browser web di accedere a riassunti e domande sugli articoli online. La funzione è in fase di rilascio graduale e si può attivare dalla barra laterale o dalla barra degli indirizzi del browser. Tuttavia, alcuni utenti riferiscono di vedere l’icona di Leo solo nella barra laterale.

Leo AI è un servizio gratuito che si basa sul modello Llame2 13b di Meta, un modello di elaborazione del linguaggio naturale adatto alle conversazioni generiche. Una caratteristica interessante di Leo è la possibilità di scegliere tra diversi modelli linguistici, tra cui i modelli avanzati Llama2 70b e Claude Instant di Anthropic, che offrono prestazioni superiori, ma sono a pagamento. Per accedere a questi modelli e a limiti di velocità più alti, gli utenti devono sottoscrivere un abbonamento di 15 dollari al mese.

La funzione di riepilogo di Leo AI

L’interfaccia di Leo AI si apre facendo clic sull’icona del Leone nella barra laterale di Brave Browser. L’utente può interagire con l’intelligenza artificiale digitando il testo. Leo AI è in grado di creare dei riassunti brevi e pertinenti degli articoli web e di proporre delle domande per approfondire l’argomento. Naturalmente, le risposte possono migliorare la comprensione dell’articolo. I modelli linguistici possono avere prestazioni diverse a seconda del caso d’uso, quindi l’utente può sperimentare quale modello si adatta meglio alle sue esigenze.

Con il pulsante “summarize this page” si può ottenere un riassunto veloce e sintetico del contenuto di una pagina web. Questa funzione è applicabile a qualsiasi articolo online, indipendentemente dalla sua lunghezza. I riassunti sono essenziali e focalizzati, ma possono tralasciare alcune informazioni presenti nel testo originale. Per recuperare le informazioni mancanti, si può usare la funzione delle domande suggerite, che propone delle domande rilevanti per il tema dell’articolo.

La funzione delle domande suggerite è generalmente affidabile, ma a volte può ripetere la stessa domanda. In questo caso, si può ignorare la domanda duplicata e passare alla successiva. Non è necessario affidarsi alle domande suggerite dall’intelligenza artificiale di Brave. È possibile inserire le proprie domande nella chat per ottenere le risposte desiderate. L’AI di Brave le collega all’articolo, purché siano correlate.

La funzione di sintesi di Leo AI di Brave Browser è uno strumento che può aiutare gli utenti a informarsi in modo rapido ed efficace. La funzione delle domande suggerite è particolarmente utile, perché permette di approfondire le informazioni che il riassunto iniziale non ha coperto. Un altro vantaggio è la possibilità di riassumere i contenuti in lingua straniera, facilitando la comprensione di articoli provenienti da fonti diverse.

Tuttavia, come per tutte le IA, è necessario verificare le informazioni, soprattutto quando si tratta di argomenti che richiedono precisione e accuratezza. Questi includono informazioni finanziarie, ricette di cucina, guide pratiche, lavori manuali e molti altri settori che dipendono da informazioni corrette.