AI e mercato del lavoro: le skill che cambieranno entro il 2030

LinkedIn, il network professionale più grande al mondo, ha condotto uno studio che mostra come le skill richieste ai lavoratori si modificheranno di almeno il 65% entro il 2030. L’intelligenza artificiale, infatti, sta trasformando il mercato del lavoro.

Questo processo è già in corso: in Italia, gli annunci di lavoro che citano l’AI sono aumentati di quasi cinque volte (4,7x) negli ultimi 2 anni e, secondo il Global Talent Trends Report di LinkedIn, le candidature per queste posizioni sono aumentate del 31% rispetto a quelle che non citano l’AI o l’AI generativa.

Dal canto loro, i lavoratori italiani mostrano interesse e un grande entusiasmo per l’AI e molti vorrebbero approfondire l’argomento. I leader aziendali, consapevoli dei cambiamenti futuri, si affidano ai team HR e di recruiting per preparare i propri dipendenti. I professionisti HR, a loro volta, dichiarano che il loro ruolo è diventato più strategico nell’ultimo anno e che stanno implementando percorsi di formazione sull’intelligenza artificiale per i dipendenti.

Inoltre, molti usano fanno già uso degli strumenti AI per semplificare le proprie attività quotidiane. La maggior parte dei professionisti HR pensa che l’intelligenza artificiale sarà utile nei prossimi cinque anni. Li aiuterà a concentrarsi sugli aspetti più strategici e umani del loro ruolo, come il rafforzamento delle relazioni con i candidati e i colleghi.

LinkedIn sperimenta l’IA generativa per migliorare il recruiting

LinkedIn sta testando nuovi strumenti di IA generativa in Recruiter e Learning Hub con alcuni clienti, con l’obiettivo di renderli disponibili a tutti entro la fine dell’anno e in Italia nel 2024:

Recruiter 2024 : si tratta di una nuova esperienza di recruiting che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per rendere le assunzioni più efficienti e semplici. I recruiter possono usare la ricerca in linguaggio naturale per esprimere il tipo di candidato che cercano, ad esempio “Voglio assumere un senior copywriter”. In questo modo, i responsabili dei talenti possono concentrarsi sul lavoro strategico incentrato sulle persone.

: si tratta di una nuova esperienza di recruiting che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per rendere le assunzioni più efficienti e semplici. I recruiter possono usare la ricerca in linguaggio naturale per esprimere il tipo di candidato che cercano, ad esempio “Voglio assumere un senior copywriter”. In questo modo, i responsabili dei talenti possono concentrarsi sul lavoro strategico incentrato sulle persone. LinkedIn Learning’s AI-powered coaching: per aiutare i suoi utenti a sviluppare le competenze di leadership e gestione, che sono fondamentali per qualsiasi tipo di lavoro, LinkedIn sta testando una nuova funzionalità di coaching in tempo reale. Gli utenti possono fare una domanda come: “Come posso delegare efficacemente i compiti e le responsabilità?” L’AI non si limiterà a fornire una risposta standard, ma farà domande aggiuntive per capire meglio il contesto e l’esperienza specifica dell’utente, e poi darà suggerimenti, esempi e feedback basati su centinaia di ore di contenuti degli esperti di LinkedIn Learning.

Per chi è interessato a saperne di più sull’AI, LinkedIn Learning ha reso accessibili gratuitamente fino al 15 dicembre 2023 i suoi corsi più popolari sull’apprendimento dell’IA.

Questi strumenti si aggiungono a quelli lanciati a maggio 2023, di AI-assisted candidate screening e AI-powered skills assessment, che sfruttano l’AI generativa per analizzare i profili dei candidati, valutare le loro competenze e abbinarli alle opportunità più adatte.