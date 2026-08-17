 AI Paper Trail di Proton svela i dati personali usati da ChatGPT
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AI Paper Trail di Proton svela i dati personali usati da ChatGPT

AI Paper Trail è un tool di Proton che sfrutta Lumo per analizzare le conversazioni di ChatGPT e Claude, svelando i dati condivisi con i chatbot.
AI Paper Trail di Proton svela i dati personali usati da ChatGPT
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AI Paper Trail è un tool di Proton che sfrutta Lumo per analizzare le conversazioni di ChatGPT e Claude, svelando i dati condivisi con i chatbot.
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Lumo è il chatbot AI di Proton (da fine giugno è disponibile la versione 2.0) che offre funzionalità simile a quelle dei concorrenti, rispettando la privacy. La stessa tecnologia viene sfruttata per analizzare le conversazioni e scoprire quali dati personali sono finiti sui server di ChatGPT e Claude.

Come funziona AI Paper Trail

Milioni di utenti usato i chatbot AI ogni giorno senza prestare attenzione alle informazioni condivise durante le conversazioni. I dati personali servono per ottenere risposte più pertinenti, ma vengono anche sfruttati per migliorare e addestrare i modelli AI. Il Garante della privacy italiano ha inflitto una sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI, successivamente revocata dal tribunale di Roma.

Proton afferma che, dopo settimane o mesi di prompt relativi a lavoro, salute e relazioni personali, i chatbot possono creare un profilo quasi completo dell’utente. Questi dati hanno un elevato valore per i provider e possono essere anche venduti agli inserzionisti.

I chatbot più popolari, tra cui ChatGPT, Gemini e Claude, conservano per un periodo più o meno lungo i seguenti dati: conversazioni, file e documenti caricati, modalità di utilizzo (frequenza, funzionalità e durata delle sessioni), indirizzo IP, tipo di browser, sistema operativo e posizione approssimativa, nome, indirizzo email e dettagli del profilo forniti.

AI Paper Trail è un tool gratuito che sfrutta Lumo per analizzare le conversazioni esportate da ChatGPT e Claude (in futuro verranno supportati anche Gemini e Copilot). L’utente deve quindi caricare l’archivio ZIP o il file JSON nell’interfaccia del tool. Al termine verrà generato un report suddiviso in quattro categorie. My Privacy Type indica se i dati condivisi possono consentire la profilazione. My AI Exposure Score è invece un punteggio su base 100 che indica la quantità di informazioni personali trovate nelle conversazioni.

AI Paper Trail

La sezione What AI Knows About Me elenca il tipo di dati condivisi con i chatbot, tra cui interessi, lavoro, posizione, relazioni sentimentali, salute e finanze. Infine, My Data Value stima il valore che i provider potrebbero attribuire ai dati.

Proton sottolinea che i dati vengono eliminati subito dopo il completamento dell’analisi e non sono mai conservati sui server di Lumo.

Fonte: Proton

Pubblicato il 17 ago 2026

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