AI Paper Trail di Proton svela i dati personali usati da ChatGPT

Lumo è il chatbot AI di Proton (da fine giugno è disponibile la versione 2.0) che offre funzionalità simile a quelle dei concorrenti, rispettando la privacy. La stessa tecnologia viene sfruttata per analizzare le conversazioni e scoprire quali dati personali sono finiti sui server di ChatGPT e Claude.

Come funziona AI Paper Trail

Milioni di utenti usato i chatbot AI ogni giorno senza prestare attenzione alle informazioni condivise durante le conversazioni. I dati personali servono per ottenere risposte più pertinenti, ma vengono anche sfruttati per migliorare e addestrare i modelli AI. Il Garante della privacy italiano ha inflitto una sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI, successivamente revocata dal tribunale di Roma.

Proton afferma che, dopo settimane o mesi di prompt relativi a lavoro, salute e relazioni personali, i chatbot possono creare un profilo quasi completo dell’utente. Questi dati hanno un elevato valore per i provider e possono essere anche venduti agli inserzionisti.

I chatbot più popolari, tra cui ChatGPT, Gemini e Claude, conservano per un periodo più o meno lungo i seguenti dati: conversazioni, file e documenti caricati, modalità di utilizzo (frequenza, funzionalità e durata delle sessioni), indirizzo IP, tipo di browser, sistema operativo e posizione approssimativa, nome, indirizzo email e dettagli del profilo forniti.

AI Paper Trail è un tool gratuito che sfrutta Lumo per analizzare le conversazioni esportate da ChatGPT e Claude (in futuro verranno supportati anche Gemini e Copilot). L’utente deve quindi caricare l’archivio ZIP o il file JSON nell’interfaccia del tool. Al termine verrà generato un report suddiviso in quattro categorie. My Privacy Type indica se i dati condivisi possono consentire la profilazione. My AI Exposure Score è invece un punteggio su base 100 che indica la quantità di informazioni personali trovate nelle conversazioni.

La sezione What AI Knows About Me elenca il tipo di dati condivisi con i chatbot, tra cui interessi, lavoro, posizione, relazioni sentimentali, salute e finanze. Infine, My Data Value stima il valore che i provider potrebbero attribuire ai dati.

Proton sottolinea che i dati vengono eliminati subito dopo il completamento dell’analisi e non sono mai conservati sui server di Lumo.