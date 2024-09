AI: il primo trattato internazionale viene firmato da UE, USA e UK

Il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante sull’intelligenza artificiale è stato aperto alla firma il 5 settembre dai Paesi che lo hanno negoziato, compresi i membri dell’Unione europea (UE), gli Stati Uniti e il Regno Unito, ha dichiarato il Consiglio d’Europa.

Firmato trattato internazionale sull’AI

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, adottata a maggio dopo discussioni tra 57 Paesi, mira a garantire che l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale sia pienamente conforme ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto.

Il trattato è già stato firmato da Andorra, Georgia, Islanda, Norvegia, Moldavia, San Marino, Regno Unito, Israele, Stati Uniti e Unione Europea, ha dichiarato il Consiglio d’Europa in una dichiarazione pubblicata giovedì.

“Questa Convenzione è un passo importante per garantire che queste nuove tecnologie possano essere sfruttate senza erodere i nostri valori più duraturi, come i diritti umani e lo stato di diritto“, ha dichiarato Shabana Mahmood, Ministro della Giustizia del Regno Unito, in un comunicato.

L’accordo è separato dal regolamento UE sull’intelligenza artificiale, entrato in vigore il mese scorso, che contiene norme dettagliate sullo sviluppo, la diffusione e l’uso della tecnologia nel mercato interno del blocco.

Comitato sull’intelligenza artificiale

Il Consiglio d’Europa, fondato nel 1949, è un’organizzazione internazionale composta da 47 Paesi membri, tra cui i 27 Stati membri dell’UE, con il mandato di salvaguardare i diritti umani.

Nel 2019, un comitato ad hoc ha iniziato a esaminare la fattibilità di una convenzione quadro sull’intelligenza artificiale e nel 2022 è stato istituito un comitato sull’intelligenza artificiale per redigere e negoziare il testo. I firmatari possono scegliere di adottare o mantenere misure legislative, amministrative o di altro tipo per dare attuazione alle sue disposizioni.