L'AI può scrivere battute divertenti? I risultati di uno studio

L’AI eccelle in molti compiti: individuare schemi nei dati, generare immagini fantastiche e condensare migliaia di parole in pochi paragrafi. Ma può essere uno strumento utile per scrivere battute divertenti?

Una nuova ricerca sembrerebbe suggerire di sì, ma solo in misura molto limitata. Si tratta di una scoperta intrigante che allude ai modi in cui l’AI può – e non può – aiutare gli sforzi creativi più in generale.

I ricercatori di Google DeepMind guidati da Piotr Mirowski, che nel tempo libero si diletta nella stand-up comedy, hanno studiato le esperienze dei comici professionisti che sfruttano l’intelligenza artificiale per il loro lavoro. Hanno utilizzato una combinazione di sondaggi e focus group per misurare l’utilità dell’AI in diversi compiti.

La ricerca di Google DeeMind

Hanno scoperto che, sebbene i modelli AI più diffusi di OpenAI e Google fossero efficaci in compiti semplici, come la strutturazione di un monologo o la produzione di una prima bozza, faticavano a produrre materiale originale, stimolante e, soprattutto, divertente. I ricercatori hanno presentato i loro risultati alla conferenza ACM FAccT di Rio all’inizio del mese, mantenendo però l’anonimato dei partecipanti per evitare danni alla reputazione.

I ricercatori hanno chiesto a 20 comici professionisti che avevano già utilizzato l’AI nel loro processo artistico di utilizzare un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT o Google Gemini (allora Bard) per generare materiale che si sarebbero sentiti a proprio agio nel presentare in un contesto comico. Potrebbero usarlo per creare nuove battute o per rielaborare il materiale comico esistente.

I risultati contrastanti

I risultati sono stati contrastanti. Se da un lato i comici hanno dichiarato di essersi divertiti a usare i modelli AI per scrivere battute, dall’altro hanno detto di non sentirsi particolarmente orgogliosi del materiale ottenuto.

Alcuni di loro hanno detto che l’AI può essere utile per affrontare una pagina vuota, aiutandoli a scrivere rapidamente qualcosa, qualsiasi cosa. Altri hanno sottolineato la capacità dei modelli AI di generare una struttura per uno sketch comico, lasciando a loro il compito di definire meglio i dettagli.

Tuttavia, la qualità del materiale comico lasciava molto a desiderare. I comici hanno descritto le battute dei modelli come insipide, generiche e noiose.

Perché l’AI è incapace di generare materiale comico?

L’incapacità dell’AI di generare materiale comico di alta qualità non è proprio una sorpresa. Gli stessi filtri di sicurezza utilizzati da OpenAI e Google per evitare che i modelli generino risposte violente o razziste impediscono loro di produrre il tipo di materiale comune nella scrittura comica, come battute offensive o allusive e black humor. Invece, gli LLM sono costretti a fare affidamento su quello che è considerato materiale di partenza più sicuro: il gran numero di documenti, libri, post di blog e altri tipi di dati internet su cui vengono addestrati.

“Se si crea qualcosa che ha un ampio appeal per tutti, finisce per non essere la cosa preferita da nessuno“, dice Mirowski.

L’esperimento ha anche messo in luce i pregiudizi degli LLM. Diversi partecipanti hanno scoperto che un modello non avrebbe generato monologhi comici dal punto di vista di una donna asiatica, mentre era in grado di farlo dal punto di vista di un uomo bianco. Questo, secondo loro, rafforza lo status quo e cancella i gruppi minoritari e le loro prospettive.

I modelli AI sono noiosi!

Non sono solo i filtri di sicurezza e i dati di formazione limitati a impedire agli LLM di generare risposte divertenti. Gran parte dell’umorismo si basa sull’essere sorprendente e incongruo, il che è in contrasto con il funzionamento di questi modelli, afferma Tuhin Chakrabarty, ricercatore di informatica alla Columbia University, specializzato in AI e creatività, non coinvolto nello studio. La scrittura creativa richiede una reale deviazione dalla norma, mentre gli LLM possono solo imitarla.

Come ha spiegato il ricercatore: “I grandi modelli linguistici, che sono costruiti per prevedere una parola alla volta, non sono in grado di creare una trama coerente e sorprendente. Nella mia ricerca ho cercato di spingere l’AI a essere divertente, sorprendente, interessante o creativa, ma non funziona“.

In parole povere, l’IA può aiutare gli sforzi creativi, ma non può sostituire completamente la creatività umana.