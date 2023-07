AI2sql: genera istantaneamente query SQL efficienti e prive di errori

I database sono strumenti fondamentali per la gestione e l’analisi delle informazioni in diversi ambiti, per poter interrogare i database e ottenere le risposte desiderate, è necessario conoscere il linguaggio Structured Query Language nonché il linguaggio standard per la creazione, la definizione e la manipolazione dei dati nei database relazionali.

Il linguaggio SQL è però complesso e richiede una certa esperienza e competenza per essere usato in modo efficace. Inoltre, il linguaggio SQL dipende dallo schema del database, ovvero dalla struttura e dalle relazioni tra le tabelle e le colonne che contengono i dati. Questo significa che per scrivere una query SQL bisogna sapere come è organizzato il database e quali sono i nomi e i tipi dei campi di interesse. Queste difficoltà rendono l’interazione con i database un compito difficile soprattutto se non si ha una formazione tecnica, proprio per tutti questi motivi la soluzione è AI2sql.

AI2sql: cos’è e come funziona

AI2sql è un sistema basato sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di generare query SQL efficienti. Il sistema utilizza una rete neurale ricorrente per analizzare la domanda e produrre la query SQL corrispondente, tenendo conto della struttura e dei dati del database. La rete neurale ricorrente RNN è un tipo di rete neurale artificiale che è in grado di processare sequenze di dati, come parole o caratteri, memorizzando le informazioni precedenti in una memoria interna chiamata stato nascosto.

Il sistema AI2sql funziona in due fasi principali: la fase di addestramento e la fase di implementazione. Nella fase di addestramento, il sistema riceve un insieme di coppie domanda-query SQL annotate con lo schema del database corrispondente. Il sistema usa queste coppie per imparare a mappare le domande in linguaggio naturale nelle query SQL appropriate. Nella fase di implementazione, il sistema riceve una nuova domanda in linguaggio naturale e uno schema di database e usa la rete neurale ricorrente con attenzione per generare la query SQL più adatta.

Accedere e utilizzare AI2sql

Utilizzare Al2sql è molto semplice sarà sufficiente raggiungere il sito ufficiale iscriversi gratuitamente e accedere. Ma ecco nel dettaglio come fare per accedere e utilizzare AI2sql, nello specifico basterà seguire questi passaggi:

Accedere al browser;

Cercare ai2sql;

Selezionare il primo risultato nelle ricerche;

Selezionare “Start for free”;

Scegliere “Sign up for free”;

Iscrivere un account gratuito;

Inserire email, password e i dati richiesti;

Accedere;

Utilizzare AI2sql.

Raggiungendo la pagina iniziale con l’iscrizione gratuita si avrà accesso a diverse funzioni, nello specifico:

“Cosa posso chiedere?”;

Playground;

Your tables;

Connettori;

Il tuo spazio di lavoro;

Generatore di analisi dei dati;

Formato SQL;

Riparatore SQL;

Storia;

Traduttore di formule;

Interroga CSV;

Cosa c’è di nuovo.

Per utilizzare AI2sql, oltre la prova gratuita, è possibile sottoscrivere un abbonamento a pagamento. I piani a pagamento permettono di utilizzare delle funzioni extra, come il supporto SQL, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle PL/SQL, NoSQL – Pandas, MongoDB, BigQuery, MariaDB, Redshift, SnowSQL. Ma anche la generazione fino a 300 query SQL al mese e include la possibilità di aggiungere fino a 50 tabelle. Monitoraggio della cronologia delle query e il traduttore di formule come pulizia e preparazione dei dati, riparatore SQL, la funzione formatta SQL, Plug-in ChatGPT, e infine il supporto via chat.

I vantaggi di AI2sql

AI2sql offre diversi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali di scrittura di query è una soluzione innovativa che consente di generare automaticamente query SQL efficienti e corrette. Innanzitutto, il sistema permette di risparmiare tempo e fatica, evitando la necessità di conoscere il linguaggio SQL e il database. Inoltre, il sistema garantisce una maggiore efficienza e accuratezza delle query SQL generate, ottimizzando le prestazioni e riducendo i rischi di errori. Il sistema facilita l’interazione tra gli utenti e i database, rendendo più accessibili e comprensibili le informazioni.

AI2sql è in grado di gestire domande complesse che coinvolgono operazioni come join, aggregazione, ordinamento, filtraggio e raggruppamento. Il sistema è poi in grado di adattarsi a diversi schemi di database e di correggere eventuali errori sintattici o semantici nella domanda. Anche se queste domande sono formulate in modo diverso, il sistema capisce che si riferiscono allo stesso schema di database e genera le query SQL corrette. Si tratta di uno strumento intuitivo e versatile, adatto a utenti di diversa formazione e competenza, infatti con AI2sql è possibile ottenere facilmente query SQL ottimali, guadagnando tempo e migliorando la produttività. Lo strumento offre un’interfaccia semplice, un input in linguaggio naturale e una performance di query elevata. Assicura un codice SQL senza errori e fornisce un’automazione che semplifica il lavoro. Tuttavia, AI2sql potrebbe incontrare delle difficoltà nella gestione di query molto complesse o specifiche.