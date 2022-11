Aidexa, il conto deposito che fa crescere i tuoi risparmi e supporta le PMI d'Italia

X Risparmio è un conto deposito vincolato offerto da Aidexa, senza costi e sicuro al 100%, che fa a crescere i tuoi risparmi mettendoli a disposizione dei progetti imprenditoriali delle imprese italiane a cui la stessa banca offre accesso al credito.

Potrai scegliere il periodo di vincolo più adatto alle tue esigenze, da 3 a 36 mesi. Allo scadere del contratto, la cifra depositata torna da te insieme al tasso di rendimento maturato, che viene calcolato in base al periodo di vincolo.

3 mesi Tasso annuo lordo 0,75% effettivo 0,56% 6 mesi Tasso annuo lordo 1% effettivo 0,74% 12 mesi Tasso annuo lordo 2,5% effettivo 1,85% 18 mesi Tasso annuo lordo 2,5% effettivo 1,85% 24 mesi Tasso annuo lordo 3% effettivo 2,22% 36 mesi Tasso annuo lordo 3% effettivo 2,22%

Non sarà necessario aprire un nuovo conto corrente e per tutti i conti deposito aperti entro il 31/12/2022 non dovrai versare nessuna imposta di bollo fino a fine anno perché sarà completamente a carico di Aidexa.

Il conto deposito si può aprire direttamente da computer, tablet o smartphone: basteranno 10 minuti la procedura è completamente online. Tutto quello che occorre è un documento di riconoscimento, codice fiscale e l’ IBAN del conto corrente che userai per inviare la somma da depositare.

Una volta completati ti tutti i passaggi, la tua richiesta sarà valutata e riceverai un’email contenente tutte le informazioni necessarie a procedere, compreso l’IBAN a cui inviare il bonifico.

Grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi i tuoi risparmi sono garantiti fino a 100.000 euro per singolo cliente.

Aidexa

Aidexa è la prima fintech europea con licenza bancaria pensata intorno alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Inclusa tra le startup più promettenti d’Italia nella classifica annuale “LinkedIn Top Startups 2022”, Aidexa semplifica notevolmente sia la parte di valutazione preliminare che quella di erogazione dei finanziamenti alle imprese, avvalendosi delle nuove tecnologie e delle opportunità offerte dal digitale.

Per aprire il tuo conto deposito con Aidexa clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.