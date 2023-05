Air, la storia di Nike e Jordan: guarda il film in streaming

Si intitola Air: la storia del grande salto ed è il film che racconta come è nato l’accordo tra la Nike e Michael Jordan, una stretta di mano destinata a lasciare il segno. Arrivata nelle sale il mese scorso, la pellicola è ora in streaming su Prime Video, in modo completamente gratuito per chi dispone di un abbonamento ad Amazon Prime attivo.

Guarda in streaming Air: la storia del grande salto

Ambientata nel 1984 a Beaverton, nell’Oregon, la storia prende il via nella sede del marchio di abbigliamento sportivo. Senza anticipare altro, per non rovinare la visione, ci limitiamo a segnalare la durata peri a 114 minuti, il rating 16+. Di seguito una breve sinossi e il trailer ufficiale condiviso dalla piattaforma (il contenuto è doppiato in italiano).

Diretto da Ben Affleck, racconta la rivoluzione scatenata da Michael Jordan quando inizia a collaborare con Nike per lanciare il prodotto che avrebbe sconvolto il mondo dello sport e della cultura popolare: le “Air Jordan”.

La regia è di Ben Affleck, che interpreta anche Phil Knight, co-fondatore della società. Al suo fianco, nel cast di attori, trovano posto Matt Damon, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker, Viola Davis e Matthew Maher. L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes assegna un voto medio del 92% da parte della critica e addirittura del 98% dal pubblico. Insomma, una visione fortemente consigliata.

Come scritto in apertura, lo streaming di Air: la storia del grande salto è gratis per tutti coloro in possesso di un Amazon Prime attivo. Lo stesso vale per migliaia di altri film, serie TV e show, senza dimenticare eventi sportivi come le partite della Champions League. Se ancora non lo hai fatto, attiva i 30 giorni di prova senza alcuna spesa, potrai eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza.

