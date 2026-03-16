 Air Tracker rimpiazzano AirTag, 4 pezzi a soli 22€ su Amazon per pochissimo
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Air Tracker rimpiazzano AirTag, 4 pezzi a soli 22€ su Amazon per pochissimo

Costano meno di un singolo AirTag ma funzionano ugualmente: gli Air Tracker da comprare subito su Amazon.
Air Tracker rimpiazzano AirTag, 4 pezzi a soli 22€ su Amazon per pochissimo
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Costano meno di un singolo AirTag ma funzionano ugualmente: gli Air Tracker da comprare subito su Amazon.

Tieni traccia di tutti gli spostamenti che i tuoi oggetti fanno e non perderli mai di vista. Acquista degli Air Tracker, collegali al tuo iPhone e guarda gli aggiornamenti con l’app Dov’è di Apple. Proprio come gli AirTag originali, questi dispositivi funzionano ugualmente, ma costano nettamente meno. Grazie alla festa delle offerte di Primavera su Amazon, il doppio sconto ti fa risparmiare sulla confezione da 4 pezzi: li porti a casa a soli 22,49€ invece che a 49,99€. Sbrigati e aggiungili al carrello. 

Air Tracker su Amazon in promo

Air Tracker da abbinare a qualunque oggetto: funzionano benissimo

Sono piccoli e leggeri, oltre che dotati di una batteria che dura un anno intero e poi puoi rimpiazzare in facilità. Gli Air Tracker funzionano come i più famosi Air Tag, ma a una frazione del loro prezzo. Si abbinano al tuo smartphone Apple e li controlli con l’app Dov’è, la quale ti mostra la loro posizione esatta. Avendo degli occhielli integrati, puoi trasformali in portachiavi e, con le loro dimensioni compatte, li infili in tasca, borsa, zaino e valigia senza intoppi. In confezione ne trovi 4 pezzi, dunque puoi usarli tutti tu oppure condividerli con amici e parenti.

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Air Tracker Tags 4 Pezzi, Funziona con Apple Dov'è (Solo iOS), Localizzatore Bluetooth Trova Oggetti 365 Giorni, Batteria Sostituibile, Impermeabile IP67, Chiavi/Portafoglio/Bagagli/Valigie

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Una volta che li hai connessi al tuo smartphone, non devi far altro: funzionano da soli e senza che tu debba aggiornarli o roba del genere. Sono impermeabili e offrono un raggio d’azione elevato. Come fanno gli Air Traker a inviarti la posizione? Sfruttano la rete di ricerca globale per rimanere connessi e inviarti aggiornamenti sulla loro posizione. Per facilitarti il recupero, puoi farli suonare grazie al loro altoparlante integrato che emette un trillo forte e riconoscibile. Per quanto riguarda la loro autonomia, infine, ti ho già detto che si parla di almeno un anno di funzionamento. Quando la batteria è scarica, basta acquistarne una nuova (sono le CR2032, le più classiche da orologio e bilancia da cucina) e sostituirla con facilità.

La doppia promozione è su Amazon

Le ultime ore della festa delle Offerte di Primavera su Amazon regalano un doppio sconto: spunta il coupon e risparmia più del metà prezzo su questi 4 Air Tracker speciali. Usali ogni giorno, ma prima mettili in carrello a 22,49€. 

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Pubblicato il 16 mar 2026

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Paola Carioti
Pubblicato il
16 mar 2026
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