AIR UP al prezzo minimo storico: la borraccia è l'affare di Amazon

AIR UP è la borraccia in acciaio inox protagonista di un forte sconto su Amazon. Si tratta del modello originale (e molto spesso imitato), che stimola a bere acqua con un innovativo sistema che la combina ai tuoi aromi 100% naturali preferiti, seza calorie né zucchero. Questo è possibile grazie all’utilizzo di pod brevettati (la confezione ne include 5 nei gusti mango-passion fruit, tè freddo alla pesca, ribes nero, lime e kola alla ciliegia) e della tecnologia Scentaste.

Amazon ha tagliato il prezzo della borraccia AIR UP

Quella che segnaliamo è una promozione legata alla Festa delle Offerte di Primavera in scena sull’e-commerce. È realizzata in Tritan senza BPA e mantiene il freddo per 14 ore. Può contenere sia acqua liscia che gassata, a seconda delle preferenze. Cerchi altre informazioni? Le trovi nella descrizione completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di oggi e acquista la borraccia originale AIR UP al suo prezzo minimo storico di 38,20 euro, nella confezione con pod aromatizzati in 5 gusti. La colorazione è Nero, quella elegante visibile in queste immagini. È venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita (riservata in esclusiva a chi ha un abbonamento Prime attivo) prevista entro domani se la ordini subito.

Come anticipato in apertura, la promozione fa parte della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento organizzato dall’e-commerce e che andrà avanti fino a lunedì 31 marzo. Ci sono migliaia di promozioni in tutte le categorie: visita subito la pagina dedicata e scopri le migliori occasioni per te.