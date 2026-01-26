Airalo: connettività globale senza roaming

L’offerta di Airalo nasce per rispondere in modo concreto alle esigenze di chi viaggia e desidera restare connesso senza affrontare i costi elevati del roaming internazionale. Fondata nel 2019, Airalo è il primo marketplace di eSIM al mondo e oggi propone soluzioni di connettività digitale in oltre 200 Paesi. Le eSIM, ovvero SIM digitali installabili direttamente sullo smartphone o tablet compatibile, permettono di accedere a internet senza cambiare SIM fisica o operatore principale, semplificando notevolmente l’esperienza di viaggio.

Tariffe flessibili per ogni destinazione

Uno degli elementi distintivi dell’offerta Airalo è la struttura delle tariffe, pensata per adattarsi a ogni tipo di viaggiatore. È possibile acquistare piani locali per singoli Paesi, piani regionali per aree come Europa, Asia o America, oppure piani globali validi in più continenti. Le tariffe per ogni destinazione partono generalmente da 4 euro , con costi che variano in base alla destinazione, alla quantità di dati inclusi e alla durata del piano. Per soggiorni brevi sono disponibili pacchetti economici con pochi gigabyte, ideali per navigazione essenziale, mappe e messaggistica. Per viaggi più lunghi o per chi lavora in mobilità, Airalo propone piani più completi e, in alcune aree, anche soluzioni con dati illimitati. Tutte le tariffe sono chiaramente indicate prima dell’acquisto, senza costi nascosti o sorprese in fattura.

Controllo dei costi e semplicità di utilizzo

Un ulteriore vantaggio dell’offerta Airalo è la possibilità di tenere sotto controllo la spesa in modo chiaro e immediato. Tutti i piani mostrano in anticipo il costo totale, la quantità di dati inclusi e il periodo di validità, evitando sorprese in fattura. In caso di esaurimento dei dati, è possibile ricaricare facilmente il piano direttamente dall’app, scegliendo l’opzione più adatta alle proprie esigenze e proseguendo la navigazione senza interruzioni.

L’acquisto, l’attivazione e la gestione delle eSIM avvengono tramite l’app Airalo, disponibile per iOS e Android, che consente anche di ricaricare il piano dati in qualsiasi momento.Per conoscere l’offerta completa di Airalo clicca qui.