 Airalo: connettività globale senza roaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Airalo: connettività globale senza roaming

Airalo offre eSIM digitali con tariffe trasparenti in oltre 200 destinazioni, eliminando il roaming e garantendo connettività globale semplice, flessibile e conveniente per ogni viaggiatore.
Airalo: connettività globale senza roaming
Telecomunicazioni
Airalo offre eSIM digitali con tariffe trasparenti in oltre 200 destinazioni, eliminando il roaming e garantendo connettività globale semplice, flessibile e conveniente per ogni viaggiatore.

L’offerta di Airalo nasce per rispondere in modo concreto alle esigenze di chi viaggia e desidera restare connesso senza affrontare i costi elevati del roaming internazionale. Fondata nel 2019, Airalo è il primo marketplace di eSIM al mondo e oggi propone soluzioni di connettività digitale in oltre 200 Paesi. Le eSIM, ovvero SIM digitali installabili direttamente sullo smartphone o tablet compatibile, permettono di accedere a internet senza cambiare SIM fisica o operatore principale, semplificando notevolmente l’esperienza di viaggio.

Attiva la tua eSim con Airalo

Tariffe flessibili per ogni destinazione

Uno degli elementi distintivi dell’offerta Airalo è la struttura delle tariffe, pensata per adattarsi a ogni tipo di viaggiatore. È possibile acquistare piani locali per singoli Paesi, piani regionali per aree come Europa, Asia o America, oppure piani globali validi in più continenti. Le tariffe per ogni destinazione partono generalmente da 4 euro , con costi che variano in base alla destinazione, alla quantità di dati inclusi e alla durata del piano. Per soggiorni brevi sono disponibili pacchetti economici con pochi gigabyte, ideali per navigazione essenziale, mappe e messaggistica. Per viaggi più lunghi o per chi lavora in mobilità, Airalo propone piani più completi e, in alcune aree, anche soluzioni con dati illimitati. Tutte le tariffe sono chiaramente indicate prima dell’acquisto, senza costi nascosti o sorprese in fattura.

Controllo dei costi e semplicità di utilizzo

Un ulteriore vantaggio dell’offerta Airalo è la possibilità di tenere sotto controllo la spesa in modo chiaro e immediato. Tutti i piani mostrano in anticipo il costo totale, la quantità di dati inclusi e il periodo di validità, evitando sorprese in fattura. In caso di esaurimento dei dati, è possibile ricaricare facilmente il piano direttamente dall’app, scegliendo l’opzione più adatta alle proprie esigenze e proseguendo la navigazione senza interruzioni.

L’acquisto, l’attivazione e la gestione delle eSIM avvengono tramite l’app Airalo, disponibile per iOS e Android, che consente anche di ricaricare il piano dati in qualsiasi momento.Per conoscere l’offerta completa di Airalo clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Fibra WINDTRE con 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati in 5G: ecco la promo

Fibra WINDTRE con 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati in 5G: ecco la promo
Digital Networks Act: critiche dalla AIIP

Digital Networks Act: critiche dalla AIIP
Passa a Iliad a meno di 10 euro per sempre: è una promo imperdibile

Passa a Iliad a meno di 10 euro per sempre: è una promo imperdibile
Tanti Giga in 5G con un costo ridotto al minimo: Kena è l'operatore da scegliere

Tanti Giga in 5G con un costo ridotto al minimo: Kena è l'operatore da scegliere
Fibra WINDTRE con 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati in 5G: ecco la promo

Fibra WINDTRE con 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati in 5G: ecco la promo
Digital Networks Act: critiche dalla AIIP

Digital Networks Act: critiche dalla AIIP
Passa a Iliad a meno di 10 euro per sempre: è una promo imperdibile

Passa a Iliad a meno di 10 euro per sempre: è una promo imperdibile
Tanti Giga in 5G con un costo ridotto al minimo: Kena è l'operatore da scegliere

Tanti Giga in 5G con un costo ridotto al minimo: Kena è l'operatore da scegliere
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
26 gen 2026
Link copiato negli appunti