Airalo è l'eSIM per chi viaggia il mondo: Internet in oltre 200 destinazioni da 4€

Un weekend fuori porta organizzato all’ultimo minuto, una vacanza all’estero tanto attesa o un viaggio improvviso: oggi la prima domanda non è più “dove andiamo?”, ma “come faccio a usare Internet?”. Se per molte destinazioni europee il rischio non si pone, grazie al roaming incluso nella maggior parte delle offerte, quando ci si sposta fuori da quell’area sicura iniziano i problemi. È qui che entra in gioco Airalo, una soluzione eSIM pensata per chi vuole Internet mobile all’estero sempre disponibile, senza costi nascosti e a prezzi accessibili. Ecco tutti i dettagli dell’offerta Airalo.

Cos’è l’eSIM Airalo e perché ti semplifica il viaggio

Restare online in viaggio è essenziale: mappe, prenotazioni, messaggi, social e anche smart working, tutto necessita di una connessione. Con Airalo puoi accedere alle reti mobili locali di oltre 200 destinazioni, senza dover acquistare una SIM fisica o collegarti a pericolosi reti Wi-Fi pubbliche. Le eSIM Airalo partono da appena 4 euro, con soluzioni pratiche per tutte le tasche che ti proteggono da bollette salate.

Una eSIM è una SIM digitale da installare nel dispositivo: funziona esattamente come una SIM fisica, ma non devi né inserirla, né sostituirla ogni volta che cambi Paese. In pochi minuti installi la eSIM sul tuo smartphone, tablet o laptop compatibile e inizi a navigare fin da subito. Una volta esauriti i dati o terminata la validità del pacchetto, puoi ricaricare la tua eSIM direttamente dall’applicazione.

Dall’app puoi acquistare la tua eSIM prima di partire, gestire i consumi, ricaricare i dati e monitorare lo stato della tua connessione ovunque ti trovi. L’installazione è semplice, guidata e non richiede che pochi minuti. A completare il servizio che l’assistenza clienti attiva 24/7, pronta a supportarti in più lingue anche quando ti trovi all’estero. Con Airalo puoi così viaggiare e navigare senza costi di roaming, pagando solamente il pacchetto dati scelto.

In più, ogni acquisto ti permette di accumulare Airmoney, con cashback iniziale del 5% che può salire fino al 10%. Invitando un amico, che a sua volta effettua un acquisto, entrambi riceverete 3 euro in Airmoney. Qualsiasi sia il tuo prossimo viaggio, con le eSIM di Airalo vai sul sicuro: scegli il tuo piano e parti senza pensieri, scaricando l’applicazione ufficiale per Android o iOS.