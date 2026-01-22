 Airalo è l'eSIM per chi viaggia il mondo: Internet in oltre 200 destinazioni da 4€
Parti verso qualsiasi destinazione senza doverti preoccupare di Internet: con l'eSIM Airalo navighi ovunque a prezzi bassi.
Un weekend fuori porta organizzato all’ultimo minuto, una vacanza all’estero tanto attesa o un viaggio improvviso: oggi la prima domanda non è più “dove andiamo?”, ma “come faccio a usare Internet?”. Se per molte destinazioni europee il rischio non si pone, grazie al roaming incluso nella maggior parte delle offerte, quando ci si sposta fuori da quell’area sicura iniziano i problemi. È qui che entra in gioco Airalo, una soluzione eSIM pensata per chi vuole Internet mobile all’estero sempre disponibile, senza costi nascosti e a prezzi accessibili. Ecco tutti i dettagli dell’offerta Airalo.

Parti senza pensieri con le eSIM di Airalo

Cos’è l’eSIM Airalo e perché ti semplifica il viaggio

Restare online in viaggio è essenziale: mappe, prenotazioni, messaggi, social e anche smart working, tutto necessita di una connessione. Con Airalo puoi accedere alle reti mobili locali di oltre 200 destinazioni, senza dover acquistare una SIM fisica o collegarti a pericolosi reti Wi-Fi pubbliche. Le eSIM Airalo partono da appena 4 euro, con soluzioni pratiche per tutte le tasche che ti proteggono da bollette salate.

Una eSIM è una SIM digitale da installare nel dispositivo: funziona esattamente come una SIM fisica, ma non devi né inserirla, né sostituirla ogni volta che cambi Paese. In pochi minuti installi la eSIM sul tuo smartphone, tablet o laptop compatibile e inizi a navigare fin  da subito. Una volta esauriti i dati o terminata la validità del pacchetto, puoi ricaricare la tua eSIM direttamente dall’applicazione.

Internet ovunque a partire da 4 euro con Airalo

Dall’app puoi acquistare la tua eSIM prima di partire, gestire i consumi, ricaricare i dati e monitorare lo stato della tua connessione ovunque ti trovi. L’installazione è semplice, guidata e non richiede che pochi minuti. A completare il servizio che l’assistenza clienti attiva 24/7, pronta a supportarti in più lingue anche quando ti trovi all’estero. Con Airalo puoi così viaggiare e navigare senza costi di roaming, pagando solamente il pacchetto dati scelto.

In più, ogni acquisto ti permette di accumulare Airmoney, con cashback iniziale del 5% che può salire fino al 10%. Invitando un amico, che a sua volta effettua un acquisto, entrambi riceverete 3 euro in Airmoney. Qualsiasi sia il tuo prossimo viaggio, con le eSIM di Airalo vai sul sicuro: scegli il tuo piano e parti senza pensieri, scaricando l’applicazione ufficiale per Android o iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 gen 2026

Eleonora Busi
Pubblicato il
22 gen 2026
