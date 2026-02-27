 Airalo: eSIM globale in oltre 200 Paesi da 3,50 €
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Airalo: eSIM globale in oltre 200 Paesi da 3,50 €

Airalo offre eSIM digitali attivabili online in oltre 200 Paesi, con prezzi da 3,50 euro, gestione via app e assistenza 24/7. Alternativa al roaming tradizionale.
Airalo: eSIM globale in oltre 200 Paesi da 3,50 €
Tecnologia Mobile
Airalo offre eSIM digitali attivabili online in oltre 200 Paesi, con prezzi da 3,50 euro, gestione via app e assistenza 24/7. Alternativa al roaming tradizionale.

Restare connessi all’estero senza cambiare SIM fisica e senza pagare tariffe di roaming elevate è oggi una soluzione concreta grazie alle eSIM. Airalo offre pacchetti dati digitali validi in oltre 200 Paesi e regioni, con un sistema di acquisto e attivazione completamente online.

La piattaforma  propone piani locali, regionali e globali, e i prezzi per molte destinazioni popolari partono da circa 3,50 euro, tra cui Stati Uniti, Thailandia, Giappone e Turchia. In alcune aree sono disponibili anche opzioni con dati illimitati.

Attiva la tua eSim con Airalo

Come funziona l’eSIM Airalo

Il processo è semplice. Dopo aver selezionato la destinazione e acquistato il pacchetto dati, la eSIM si installa tramite QR code o configurazione automatica direttamente dallo smartphone compatibile. Non è necessario rimuovere la SIM principale: la eSIM viene aggiunta come linea dati secondaria.

Questo consente di mantenere attivo il proprio numero per chiamate e messaggi, utilizzando la eSIM per la connessione Internet. L’attivazione richiede pochi minuti e può essere effettuata prima della partenza, evitando ricerche di SIM locali una volta arrivati a destinazione.

App, gestione e assistenza 24/7

L’app Airalo è disponibile per iOS e Android e consente di acquistare, monitorare il traffico dati e ricaricare il piano in qualsiasi momento. Le valutazioni sugli store sono elevate, con un punteggio medio di 4,7 su App Store e 4,6 su Google Play. L’interfaccia è disponibile in 53 lingue e supporta più valute e in caso di necessità, l’assistenza clienti è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche tramite chat e WhatsApp.

Connettività globale in oltre 200 destinazioni

L’offerta di Airalo è particolarmente adatta a chi viaggia frequentemente per lavoro, a chi si sposta fuori dall’Unione Europea e a chi pianifica itinerari con più tappe internazionali. Attivare la connessione prima dell’atterraggio permette di ottimizzare tempi e costi, mantenendo pieno controllo sulla spesa dati. Per attivare la tua eSim con Airalo clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?

L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?
Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone

Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone
Apple AirPods 4 (modello base) a un ottimo prezzo su Amazon

Apple AirPods 4 (modello base) a un ottimo prezzo su Amazon
Google Pixel 9a un anno dopo: ancora uno smartphone affidabile e performante

Google Pixel 9a un anno dopo: ancora uno smartphone affidabile e performante
L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?

L'iPhone è abbastanza sicuro per la NATO, ma cosa significa?
Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone

Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone
Apple AirPods 4 (modello base) a un ottimo prezzo su Amazon

Apple AirPods 4 (modello base) a un ottimo prezzo su Amazon
Google Pixel 9a un anno dopo: ancora uno smartphone affidabile e performante

Google Pixel 9a un anno dopo: ancora uno smartphone affidabile e performante
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
27 feb 2026
Link copiato negli appunti