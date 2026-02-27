Airalo: eSIM globale in oltre 200 Paesi da 3,50 €

Restare connessi all’estero senza cambiare SIM fisica e senza pagare tariffe di roaming elevate è oggi una soluzione concreta grazie alle eSIM. Airalo offre pacchetti dati digitali validi in oltre 200 Paesi e regioni, con un sistema di acquisto e attivazione completamente online.

La piattaforma propone piani locali, regionali e globali, e i prezzi per molte destinazioni popolari partono da circa 3,50 euro, tra cui Stati Uniti, Thailandia, Giappone e Turchia. In alcune aree sono disponibili anche opzioni con dati illimitati.

Come funziona l’eSIM Airalo

Il processo è semplice. Dopo aver selezionato la destinazione e acquistato il pacchetto dati, la eSIM si installa tramite QR code o configurazione automatica direttamente dallo smartphone compatibile. Non è necessario rimuovere la SIM principale: la eSIM viene aggiunta come linea dati secondaria.

Questo consente di mantenere attivo il proprio numero per chiamate e messaggi, utilizzando la eSIM per la connessione Internet. L’attivazione richiede pochi minuti e può essere effettuata prima della partenza, evitando ricerche di SIM locali una volta arrivati a destinazione.

App, gestione e assistenza 24/7

L’app Airalo è disponibile per iOS e Android e consente di acquistare, monitorare il traffico dati e ricaricare il piano in qualsiasi momento. Le valutazioni sugli store sono elevate, con un punteggio medio di 4,7 su App Store e 4,6 su Google Play. L’interfaccia è disponibile in 53 lingue e supporta più valute e in caso di necessità, l’assistenza clienti è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche tramite chat e WhatsApp.

Connettività globale in oltre 200 destinazioni

L’offerta di Airalo è particolarmente adatta a chi viaggia frequentemente per lavoro, a chi si sposta fuori dall’Unione Europea e a chi pianifica itinerari con più tappe internazionali. Attivare la connessione prima dell’atterraggio permette di ottimizzare tempi e costi, mantenendo pieno controllo sulla spesa dati. Per attivare la tua eSim con Airalo clicca qui.