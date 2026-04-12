Airalo eSIM: viaggia in oltre 200 paesi senza roaming e senza restare mai disconnesso

Sei mai atterrato in un paese straniero e hai guardato il telefono con quella sensazione di vuoto? Niente connessione, niente mappe, niente messaggi ai tuoi cari per dire che sei arrivato, a meno di non pagare cifre assurde di roaming al tuo operatore italiano. Con Airalo non hai problemi, perché è una eSIM digitale che si attiva in un attimo a prezzi super vantaggiosi.

Airalo: la eSIM che ti libera dal roaming in oltre 200 destinazioni

Airalo è il marketplace leader mondiale per le eSIM di viaggio, che ti permette di connetterti alle reti mobili in oltre 200 destinazioni nel mondo, con pacchetti locali, regionali o addirittura globali, a seconda di dove vai e di quanto a lungo. Non serve cambiare la SIM fisica, non serve trovare un negozio all’aeroporto, non serve portarsi una SIM di scorta in valigia. Tutto si acquista, installa e gestisce direttamente dall’app Airalo, in pochi minuti, anche prima di partire da casa.

Il bello è che con Airalo non devi scegliere tra “essere connesso all’estero” e “restare in contatto con l’Italia”. La eSIM Airalo si aggiunge al tuo numero italiano, che rimane attivo sulla SIM fisica già presente nel telefono. Puoi ricevere chiamate e messaggi dal tuo numero di sempre, mentre navighi con la eSIM locale a costi bassissimi: zero bollette shock a fine viaggio, zero sorprese. Airalo collabora con provider di rete in tutto il mondo e offre pacchetti flessibili pensati per evitare le costose tariffe di roaming degli operatori tradizionali. Che tu stia pianificando una settimana in Giappone, un road trip negli Stati Uniti o un giro per l’Europa, c’è un piano Airalo su misura per te, e lo attivi in tre passaggi: scegli la destinazione, seleziona il pacchetto, installa la eSIM.