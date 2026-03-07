 Airalo eSIM: viaggia senza roaming e senza pensieri in oltre 200 Paesi
Airalo eSIM: viaggia senza roaming e senza pensieri in oltre 200 Paesi

Con la eSIM Airalo viaggi in oltre 200 Paesi senza roaming e senza SIM fisica: attivazione immediata dall'app e sconto extra del 10%. Scopri come funziona.
Telecomunicazioni
Hai presente quella sensazione al check-in quando accendi il telefono e appare la notifica: “Le tariffe roaming potrebbero applicarsi”? In un secondo, la magia del viaggio si incrina. Quante foto non condividerai? Quante mappe non aprirai? Quanto Google Maps userai col fiato sospeso?

Con Airalo, quella notifica non arriverà mai più. La eSIM di Airalo è la soluzione virtuale che elimina il roaming dalla tua vita di viaggiatore: nessuna scheda fisica da acquistare, nessun costo nascosto a fine mese, nessuna ansia da connessione. Solo internet, ovunque tu vada. E adesso puoi attivarla con uno sconto.

Perché Airalo cambia il modo in cui si viaggia

Scarichi l’app Airalo, selezioni la destinazione e il pacchetto più adatto. In pochi secondi la eSIM Airalo è già attiva, pronta a darti connessione stabile per tutto il viaggio – senza mai toccare una SIM fisica.

  • Addio roaming: con copertura in oltre 200 Paesi, scegli il piano dati della destinazione prima ancora di partire  e paghi solo quello, punto.
  • È virtuale: niente SIM fisica da comprare, niente sportelli, niente attese. Esiste solo nel tuo smartphone, e si attiva in pochi clic.
  • Attivazione immediata: ti sei ricordato all’ultimo minuto? Nessun problema. Sei online prima ancora di imbarcarti.
  • Tutto dall’app: zero impostazioni complicare, zero tecnicismi. Scarichi, selezioni, parti.
  • Assistenza 24/7: se hai bisogno di aiuto, c’è qualcuno disponibile in qualsiasi fuso orario tu ti trovi.

Airalo non è solo una SIM digitale: è la libertà di usare il telefono come a casa, ovunque tu sia nel mondo. Che tu stia esplorando Tokyo, attraversando i Balcani in furgone o passando un weekend a Lisbona, la tua eSIM Airalo è già lì – invisibile, silenziosa, perfettamente funzionante. Approfitta ora dello sconto extra e parti leggero. L’unica cosa pesante, da oggi in poi, sarà la valigia.

Pubblicato il 7 mar 2026

7 mar 2026
