Airalo eSIM: viaggia senza roaming e senza pensieri in oltre 200 Paesi

Hai presente quella sensazione al check-in quando accendi il telefono e appare la notifica: “Le tariffe roaming potrebbero applicarsi”? In un secondo, la magia del viaggio si incrina. Quante foto non condividerai? Quante mappe non aprirai? Quanto Google Maps userai col fiato sospeso?

Con Airalo, quella notifica non arriverà mai più. La eSIM di Airalo è la soluzione virtuale che elimina il roaming dalla tua vita di viaggiatore: nessuna scheda fisica da acquistare, nessun costo nascosto a fine mese, nessuna ansia da connessione. Solo internet, ovunque tu vada. E adesso puoi attivarla con uno sconto.

Perché Airalo cambia il modo in cui si viaggia

Scarichi l’app Airalo, selezioni la destinazione e il pacchetto più adatto. In pochi secondi la eSIM Airalo è già attiva, pronta a darti connessione stabile per tutto il viaggio – senza mai toccare una SIM fisica.

Addio roaming: con copertura in oltre 200 Paesi, scegli il piano dati della destinazione prima ancora di partire e paghi solo quello, punto.

Airalo non è solo una SIM digitale: è la libertà di usare il telefono come a casa, ovunque tu sia nel mondo. Che tu stia esplorando Tokyo, attraversando i Balcani in furgone o passando un weekend a Lisbona, la tua eSIM Airalo è già lì – invisibile, silenziosa, perfettamente funzionante. Approfitta ora dello sconto extra e parti leggero. L’unica cosa pesante, da oggi in poi, sarà la valigia.