 Airalo: il modo più semplice per restare connessi in viaggio
Airalo propone eSIM digitali per restare connessi in viaggio, con copertura in oltre 200 Paesi, pacchetti flessibili e attivazione rapida direttamente da app.
Telecomunicazioni
Quando si viaggia, la connessione è spesso una delle prime preoccupazioni. Tra costi di roaming, SIM locali da cercare e configurazioni poco intuitive, restare online può diventare complicato. Airalo semplifica tutto grazie alle eSIM digitali, che permettono di avere dati mobili pronti all’uso ancora prima di partire.

Scopri l’offerta di Airalo

eSIM flessibili per ogni destinazione

Con Airalo puoi scegliere tra piani locali, regionali o globali, in base al tipo di viaggio che stai organizzando. I pacchetti sono pensati per adattarsi a soggiorni brevi, viaggi frequenti o itinerari che attraversano più Paesi. I prezzi partono da circa 4 euro e includono anche opzioni con dati illimitati in alcune destinazioni, offrendo un’alternativa pratica e conveniente al roaming tradizionale.

Uno dei vantaggi principali di Airalo è la libertà: puoi acquistare la tua eSIM in anticipo, attivarla quando arrivi a destinazione e iniziare subito a navigare. Niente più code nei negozi, SIM da cambiare o Wi-Fi pubblici poco sicuri. Una soluzione pratica per chi viaggia spesso, lavora in mobilità o semplicemente vuole godersi il viaggio senza pensare alla connessione.

Tutto si gestisce dall’app

L’app Airalo, disponibile per iOS e Android, consente di acquistare, installare e ricaricare la eSIM direttamente dallo smartphone. L’interfaccia è semplice, disponibile in 53 lingue e progettata anche per chi utilizza una eSIM per la prima volta. Bastano pochi passaggi per essere connessi in pochi minuti, senza SIM fisiche né file in aeroporto.

Affidabile, compatibile e sempre supportata

Airalo è compatibile con la maggior parte degli smartphone recenti che supportano eSIM, inclusi i principali modelli iPhone e Android. In caso di necessità, l’assistenza clienti è disponibile 24/7 in diverse lingue, anche tramite chat e WhatsApp. Una soluzione ideale per turisti, nomadi digitali e professionisti che vogliono una connessione stabile ovunque si trovino. Per conoscere l’offerta completa di eSIM Airalo clicca qui.

Pubblicato il 16 dic 2025

16 dic 2025
