 La rivoluzione digitale di Airalo: l’eSIM che ti connette ovunque nel mondo
Airalo è il primo store globale di eSIM: connessione istantanea in oltre 200 Paesi, ottieni subito il 10% di sconto sulla tua prossima eSim.
Telecomunicazioni
Hai mai ricevuto un addebito di roaming esagerato dopo un viaggio? O ti sei ritrovato in aeroporto a cercare freneticamente un negozio di SIM locali? Situazioni comuni che tutti i viaggiatori hanno vissuto almeno una volta. È proprio da queste esigenze reali che nasce Airalo.

Ottieni subito il 10% di sconto con Airalo

La soluzione eSIM

Con Airalo non servono più schede fisiche: basta scaricare un pacchetto dati digitale e attivarlo sul proprio smartphone per avere subito connessione in oltre 200 Paesi e regioni. Tutto questo già al momento dell’atterraggio, senza code né perdite di tempo.

Connettività globale istantanea

La missione di Airalo è chiara: portare ai viaggiatori la libertà di connettersi ovunque, in qualsiasi momento, liberandoli dalle tariffe di roaming e da sistemi complessi. L’azienda, fondata nel 2019, è cresciuta rapidamente fino a raggiungere oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo.

Come funziona Airalo

La promessa di Airalo è la semplicità: bastano pochi passaggi per essere online in qualsiasi parte del mondo.

  1. Scarica l’app

  2. Scegli la tua destinazione e il pacchetto dati

  3. Installa la tua eSIM

  4. Attivala e naviga subito

Niente più code per acquistare SIM locali, né necessità di cambiare numero quando si viaggia: la connessione si attiva direttamente dal proprio smartphone.

Copertura globale e prezzi trasparenti

Airalo offre pacchetti dati personalizzati per ogni esigenza, con soluzioni disponibili in oltre 200 Paesi. Dall’Italia agli Stati Uniti, passando per Giappone, Emirati Arabi, Turchia e Brasile, basta un click per rimanere connessi. Tutti i pacchetti sono prepagati, senza costi nascosti: una scelta ideale sia per chi viaggia occasionalmente sia per chi si sposta spesso per lavoro.

Perché scegliere Airalo

  • Connettività istantanea: acquisti la tua eSIM in pochi minuti, ovunque tu sia.

  • Convenienza: piani dati flessibili a prezzi competitivi, senza sorprese in bolletta.

  • Supporto 24/7: assistenza continua in ogni fuso orario.

  • Sostenibilità: niente più SIM fisiche, grazie a un approccio 100% digitale.

Non solo per privati: Airalo per aziende

Airalo non è solo un servizio per i viaggiatori: con la piattaforma Airalo Partner e le soluzioni dedicate alle aziende, è possibile integrare le eSIM anche in progetti corporate, programmi di distribuzione o partnership API. Attiva subito la tua e-Sim con Airalo. Per ottenere il 10% di sconto  clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga

Kena Mobile a 5,99 euro al mese: ultimi giorni per la promo con 200 Giga
L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€

L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€
Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
27 ago 2025
