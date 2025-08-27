La rivoluzione digitale di Airalo: l’eSIM che ti connette ovunque nel mondo

Hai mai ricevuto un addebito di roaming esagerato dopo un viaggio? O ti sei ritrovato in aeroporto a cercare freneticamente un negozio di SIM locali? Situazioni comuni che tutti i viaggiatori hanno vissuto almeno una volta. È proprio da queste esigenze reali che nasce Airalo.

La soluzione eSIM

Con Airalo non servono più schede fisiche: basta scaricare un pacchetto dati digitale e attivarlo sul proprio smartphone per avere subito connessione in oltre 200 Paesi e regioni. Tutto questo già al momento dell’atterraggio, senza code né perdite di tempo.

Connettività globale istantanea

La missione di Airalo è chiara: portare ai viaggiatori la libertà di connettersi ovunque, in qualsiasi momento, liberandoli dalle tariffe di roaming e da sistemi complessi. L’azienda, fondata nel 2019, è cresciuta rapidamente fino a raggiungere oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo.

Come funziona Airalo

La promessa di Airalo è la semplicità: bastano pochi passaggi per essere online in qualsiasi parte del mondo.

Scarica l’app Scegli la tua destinazione e il pacchetto dati Installa la tua eSIM Attivala e naviga subito

Niente più code per acquistare SIM locali, né necessità di cambiare numero quando si viaggia: la connessione si attiva direttamente dal proprio smartphone.

Copertura globale e prezzi trasparenti

Airalo offre pacchetti dati personalizzati per ogni esigenza, con soluzioni disponibili in oltre 200 Paesi. Dall’Italia agli Stati Uniti, passando per Giappone, Emirati Arabi, Turchia e Brasile, basta un click per rimanere connessi. Tutti i pacchetti sono prepagati, senza costi nascosti: una scelta ideale sia per chi viaggia occasionalmente sia per chi si sposta spesso per lavoro.

Perché scegliere Airalo

Connettività istantanea : acquisti la tua eSIM in pochi minuti, ovunque tu sia.

Convenienza : piani dati flessibili a prezzi competitivi, senza sorprese in bolletta.

Supporto 24/7 : assistenza continua in ogni fuso orario.

Sostenibilità: niente più SIM fisiche, grazie a un approccio 100% digitale.

Non solo per privati: Airalo per aziende

Airalo non è solo un servizio per i viaggiatori: con la piattaforma Airalo Partner e le soluzioni dedicate alle aziende, è possibile integrare le eSIM anche in progetti corporate, programmi di distribuzione o partnership API. Attiva subito la tua e-Sim con Airalo. Per ottenere il 10% di sconto clicca qui.