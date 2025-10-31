 Airalo, l’eSIM per chi viaggia: connettiti ovunque e ricevi cashback
Con Airalo dimentichi il roaming: installa la tua eSIM in pochi minuti e naviga in più di 200 Paesi. Puoi guadagnare fino al 10% di cashback!
Viaggi in programma? Con Airalo resti connesso ovunque ti trovi: la piattaforma, tra le principali per le eSIM internazionali, offre copertura in oltre 200 destinazioni e installazione semplice e veloce. In pochi gesti acquisti e attivi la tua eSIM direttamente dallo smartphone e sei subito a partire senza costi di roaming: lavora, naviga e condividi in ogni momento, ovunque ti trovi.

Resta connesso ovunque con Airalo

Airalo ti permette di guardare video, ascoltare musica e scaricare app ovunque tu sia, grazie ai suoi pacchetti con dati illimitati. In alternativa, puoi optare per uno dei piani a Giga disponibili a partire da prezzi bassissimi. I pacchetti sono disponibili per destinazioni locali, regionali oppure globali. Niente più interruzioni o connessioni lente con Airalo: la tecnologia eSIM ti garantisce una connessione stabile e continua in ogni momento.

Ogni acquisto su Airalo ti premia. Con il programma Airmoney, ottieni il 5% di cashback su ogni transazione, percentuale che può salire fino al 10% man mano che raggiungi nuovi livelli. E non finisce qui: invita i tuoi amici a provare Airalo e riceverai 3 euro in Airmoney per ogni amico che effettua un acquisto. Anche loro riceveranno la stessa ricompensa!

Con Airalo navighi senza costi di roaming

Airalo è sinonimo di affidabilità e innovazione: vanta oltre 20 milioni di utenti nel mondo, l’app è disponibile in 53 lingue ed è compatibile con diverse valute. Bastano pochi minuti per attivare la tua eSIM e iniziare a navigare. In caso di necessità, l’assistenza clienti 24/7 è pronta a risolvere qualsiasi problema, in più lingue.

Viaggiare connesso e risparmiare al tempo stesso è semplicissimo con Airalo: acquista subito la tua nuova eSIM, scegli il piano dati di cui hai bisogno e inizia subito a navigare in qualsiasi luogo e momento. Ti consigliamo di verificare, prima dell’acquisto, che il tuo dispositivo sia compatibile con tecnologia eSIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ott 2025

