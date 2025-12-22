 Airalo rivoluziona Internet all'estero: connettiti ovunque a pochi euro
Addio roaming costoso: scopri Airalo, l'eSIM che ti permette di navigare in oltre 200 Paesi a partire da 4 euro.
Telecomunicazioni
Dimentica la caccia al Wi-Fi pubblico: rimanere connessi durante un viaggio internazionale è possibile, grazie alle eSIM Airalo, già scelte da oltre 20 milioni di persone. I piani partono da soli 4 euro: ecco tutti i dettagli.

Cos’è una eSIM e perché sceglierla per i tuoi viaggi

La tecnologia eSIM è l’evoluzione digitale della classica scheda in plastica. Si tratta di una SIM virtuale da installare nel tuo smartphone, che ti permette di attivare un piano dati senza dover inserire fisicamente nulla nel dispositivo.

Scegliere un’eSIM Airalo significa connettersi istantaneamente alle reti locali di oltre 200 destinazioni. I vantaggi sono immediati: zero costi di roaming, massima flessibilità e praticità di un’app disponibile in 53 lingue.

I prezzi partono da soli 4 euro, per alcune delle destinazioni più cercate al mondo: dagli Stati Uniti alla Thailandia, fino al Giappone. Ogni pacchetto è trasparente: sai esattamente quanti dati hai a disposizione e per quanto tempo, con opzioni che includono anche dati illimitati.

Airalo non si limita a farti risparmiare, ma premia la tua fedeltà attraverso il sistema Airmoney. Ogni acquisto effettuato ti permette di accumulare il 5% di cashback immediato. Più utilizzi il servizio, più sali di livello, arrivando a ottenere fino al 10% di credito per i tuoi acquisti futuri.

L’installazione è semplice, anche per chi non ha competenze tecniche. Ricorda di verificare che il tuo dispositivo sia compatibile con la tecnologia eSIM. In caso di dubbi o necessità, Airalo offre un’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, multilingue. Scegli la comodità di Airalo e acquista la tua eSIM a partire da 4 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 dic 2025

22 dic 2025
