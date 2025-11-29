 Airbus A320: fermati 6.000 aerei per problema software
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Airbus A320: fermati 6.000 aerei per problema software

Il software di un computer di volo degli Airbus A319/A320/A321 impazzisce quando colpito da radiazione solare e invia il comando di abbassare la quota.
Airbus A320: fermati 6.000 aerei per problema software
Informatica App e Software
Il software di un computer di volo degli Airbus A319/A320/A321 impazzisce quando colpito da radiazione solare e invia il comando di abbassare la quota.
Airbus

Airbus e EASA (European Union Aviation Safety Agency) hanno ordinato l’immediata riparazione di oltre 6.000 aerei della famiglia A320. In seguito ad un incidente che ha interessato un Airbus A320 di JetBlue a fine ottobre è stato scoperto un problema software ad un computer di volo causato radiazioni solari.

Aggiornamento o sostituzione di ELAC

Durante il volo da Cancun (Messico) e Newark (New Jersey) del 30 ottobre scorso, un Airbus A320 di JetBlu ha perso quota all’improvviso, nonostante il pilota automatico inserito. Ci sono stati diversi feriti, ricoverati negli ospedali di Tampa (Florida), dopo l’atterraggio di emergenza.

In seguito all’indagine è stato scoperto un componente difettoso in un computer di volo, denominato ELAC (Elevator Aileron Computer), che invia comandi agli elevatori posteriori usati per controllare l’angolo di beccheggio. Il produttore (Thales) ha dichiarato che il computer è stato realizzato seguendo le specifiche hardware di Airbus, mentre il software è stato sviluppato da terze parti.

Il componente è stato sostituito, quindi l’aereo è tornato a volare. Un’analisi più approfondita ha svelato il grave problema di sicurezza, confermato da Airbus nel comunicato di ieri. I dati elaborati da ELAC possono essere corrotti da una forte radiazione solare. Il computer va in tilt e invia il comando improvviso di abbassare la quota.

Sono interessati oltre 6.000 aerei della famiglia Airbus A320, quindi anche A319, A320neo e A321. L’elenco completo si può leggere nella direttiva di aeronavigabilità di emergenza pubblicata da EASA. Il problema riguarda oltre il 50% degli aerei della famiglia A320 (sono circa 11.300).

Per la maggioranza di essi è sufficiente un aggiornamento software, ovvero l’installazione di una versione precedente non vulnerabile. L’operazione richiede circa due ore. Per circa 1.000 aerei è invece necessaria la sostituzione del componente hardware. Ciò ha ovviamente comportato ritardi e cancellazioni da parte di molte compagnie aeree.

Tra quelle più penalizzate c’è American Airlines (340 su 480 aerei). Anche l’aereo che ha portato Papa Leone XIV in Turchia deve essere riparato (un Airbus A320neo di ITA Airways).

Fonte: Reuters

Pubblicato il 29 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hacker usano Apple Podcasts per gli attacchi: l'app si apre da sola

Hacker usano Apple Podcasts per gli attacchi: l'app si apre da sola
Quick Share funziona con AirDrop ma disconnette il Wi-Fi

Quick Share funziona con AirDrop ma disconnette il Wi-Fi
Bonus elettrodomestici in scadenza: l'avviso nell'app IO

Bonus elettrodomestici in scadenza: l'avviso nell'app IO
Google Maps, nuova modalità fa durare la batteria 4 ore in più

Google Maps, nuova modalità fa durare la batteria 4 ore in più
Hacker usano Apple Podcasts per gli attacchi: l'app si apre da sola

Hacker usano Apple Podcasts per gli attacchi: l'app si apre da sola
Quick Share funziona con AirDrop ma disconnette il Wi-Fi

Quick Share funziona con AirDrop ma disconnette il Wi-Fi
Bonus elettrodomestici in scadenza: l'avviso nell'app IO

Bonus elettrodomestici in scadenza: l'avviso nell'app IO
Google Maps, nuova modalità fa durare la batteria 4 ore in più

Google Maps, nuova modalità fa durare la batteria 4 ore in più
Luca Colantuoni
Pubblicato il
29 nov 2025
Link copiato negli appunti