Airbus A320: fermati 6.000 aerei per problema software

Airbus e EASA (European Union Aviation Safety Agency) hanno ordinato l’immediata riparazione di oltre 6.000 aerei della famiglia A320. In seguito ad un incidente che ha interessato un Airbus A320 di JetBlue a fine ottobre è stato scoperto un problema software ad un computer di volo causato radiazioni solari.

Aggiornamento o sostituzione di ELAC

Durante il volo da Cancun (Messico) e Newark (New Jersey) del 30 ottobre scorso, un Airbus A320 di JetBlu ha perso quota all’improvviso, nonostante il pilota automatico inserito. Ci sono stati diversi feriti, ricoverati negli ospedali di Tampa (Florida), dopo l’atterraggio di emergenza.

In seguito all’indagine è stato scoperto un componente difettoso in un computer di volo, denominato ELAC (Elevator Aileron Computer), che invia comandi agli elevatori posteriori usati per controllare l’angolo di beccheggio. Il produttore (Thales) ha dichiarato che il computer è stato realizzato seguendo le specifiche hardware di Airbus, mentre il software è stato sviluppato da terze parti.

Il componente è stato sostituito, quindi l’aereo è tornato a volare. Un’analisi più approfondita ha svelato il grave problema di sicurezza, confermato da Airbus nel comunicato di ieri. I dati elaborati da ELAC possono essere corrotti da una forte radiazione solare. Il computer va in tilt e invia il comando improvviso di abbassare la quota.

Sono interessati oltre 6.000 aerei della famiglia Airbus A320, quindi anche A319, A320neo e A321. L’elenco completo si può leggere nella direttiva di aeronavigabilità di emergenza pubblicata da EASA. Il problema riguarda oltre il 50% degli aerei della famiglia A320 (sono circa 11.300).

Per la maggioranza di essi è sufficiente un aggiornamento software, ovvero l’installazione di una versione precedente non vulnerabile. L’operazione richiede circa due ore. Per circa 1.000 aerei è invece necessaria la sostituzione del componente hardware. Ciò ha ovviamente comportato ritardi e cancellazioni da parte di molte compagnie aeree.

Tra quelle più penalizzate c’è American Airlines (340 su 480 aerei). Anche l’aereo che ha portato Papa Leone XIV in Turchia deve essere riparato (un Airbus A320neo di ITA Airways).