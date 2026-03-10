 AirPods 4 crollano di prezzo nelle Offerte di Primavera Amazon
AirPods 4 crollano di prezzo nelle Offerte di Primavera Amazon

Il via alla Festa delle Offerte di Primavera taglia il prezzo degli auricolari AirPods 4 di Apple: approfitta dello sconto e risparmia.
Il via alla Festa delle Offerte di Primavera taglia il prezzo degli auricolari AirPods 4 di Apple: approfitta dello sconto e risparmia.

Il forte sconto di Amazon sugli auricolari wireless AirPods 4 è tra i più interessanti proposti nella prima giornata della Festa delle Offerte di Primavera. La qualità è quella tipica di Apple, sia per quanto riguarda il design che il comparso sonoro, con la cancellazione attiva del rumore e il supporto all’audio spaziale. Il voto medio ottenuto da oltre 21.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,6 stelle su 5.

AirPods 4 in forte sconto tra le Offerte di Primavera

All’interno di ogni cuffietta c’è il chip H2 progettato appositamente dal gruppo di Cupertino con suono adattivo calibrato in tempo reale e la modalità Trasparenza per sentire tutto ciò che accade nel mondo esterno. Altre caratteristiche di punta sono il rilevamento conversazione che abbassa in automatico il volume quando si parla con qualcuno e l’interazione con Siri. Insomma, c’è tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano abbinato a uno smartphone, a un tablet oppure a un computer mentre si è alla scrivania. Scopri di più nella scheda completa.

Gli auricolari wireless AirPods 4 di Apple

Grazie allo sconto del 25% sul prezzo di listino disponibile in questo momento puoi acquistare gli auricolari wireless AirPods 4 di Apple al prezzo di 149 euro, approfittando di un forte risparmio. È la versione con custodia di ricarica USB-C, come mostrato qui sopra. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa tua assicurata entro domani.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

149,00199,00€-25%
È iniziata la Festa delle Offerte di Primavera, l’evento andrà avanti fino a lunedì. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire le migliori occasioni da cogliere al volo. Qui ti segnaleremo quelle più interessanti per categorie come informatica, elettronica, gaming e smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Davide Tommasi
10 mar 2026
