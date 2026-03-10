AirPods 4 crollano di prezzo nelle Offerte di Primavera Amazon

Il forte sconto di Amazon sugli auricolari wireless AirPods 4 è tra i più interessanti proposti nella prima giornata della Festa delle Offerte di Primavera. La qualità è quella tipica di Apple, sia per quanto riguarda il design che il comparso sonoro, con la cancellazione attiva del rumore e il supporto all’audio spaziale. Il voto medio ottenuto da oltre 21.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,6 stelle su 5.

AirPods 4 in forte sconto tra le Offerte di Primavera

All’interno di ogni cuffietta c’è il chip H2 progettato appositamente dal gruppo di Cupertino con suono adattivo calibrato in tempo reale e la modalità Trasparenza per sentire tutto ciò che accade nel mondo esterno. Altre caratteristiche di punta sono il rilevamento conversazione che abbassa in automatico il volume quando si parla con qualcuno e l’interazione con Siri. Insomma, c’è tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano abbinato a uno smartphone, a un tablet oppure a un computer mentre si è alla scrivania. Scopri di più nella scheda completa.

Grazie allo sconto del 25% sul prezzo di listino disponibile in questo momento puoi acquistare gli auricolari wireless AirPods 4 di Apple al prezzo di 149 euro, approfittando di un forte risparmio. È la versione con custodia di ricarica USB-C, come mostrato qui sopra. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa tua assicurata entro domani.

È iniziata la Festa delle Offerte di Primavera, l’evento andrà avanti fino a lunedì. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire le migliori occasioni da cogliere al volo. Qui ti segnaleremo quelle più interessanti per categorie come informatica, elettronica, gaming e smart home.