AirPods: Apple aggiorna il firmware con le funzioni di iOS 26

Apple ha rilasciato nelle scorse ore il firmware aggiornato per AirPods Pro 2 e AirPods 4, introducendo il supporto per le nuove funzionalità incluse in iOS 26, oltre che in iPadOS 26 e macOS Tahoe che da ieri sono disponibili pubblicamente.

AirPods: con l’ultimo firmware arrivano le nuove funzioni di OS 26

Il firmware presenta il numero di build 8A356 e va a sostituire l’attuale firmware con numero di build 7E93.

Con il nuovo firmware, viene introdotta una migliore qualità audio per telefonate e videochiamate e la registrazione audio di qualità da studio per interviste, podcast, video e altro ancora.

C’è inoltre un’opzione per utilizzare gli auricolari del colosso di Cupertino come telecomando della fotocamera con l’app Fotocamera per scattare foto o avviare una registrazione video e si può mettere in pausa l’audio se ci ci addormenta durante l’ascolto.

È disponibile pure una funzione per evitare il trasferimento automatico della musica allo stereo Bluetooth dell’auto ed è possibile ottenere dei promemoria di ricarica quando la batteria degli auricolari della “mela morsicata” è scarica. Sugli AirPods 4 con ANC e AirPods Pro 2, poi, è supportata la traduzione live.

Tutte queste funzionalità saranno ovviamente disponibili anche con per i nuovi AirPods Pro 3 che sono stati poco annunciati.

Per installare il nuovo firmware, occorre assicurarsi che gli AirPods siano nel raggio d’azione del proprio iPhone, iPad o Mac. Da lì, bisogna mettere gli AirPods nella custodia di ricarica e collegare quest’ultima all’alimentazione. La custodia va tenuta chiusa e bisogna aspettare almeno 30 minuti affinché la procedura possa essere avvita e completa.