AirPods: Apple annuncia tante nuove funzioni in arrivo

In occasione del WWDC 2025 che ha preso il via nella giornata di ieri, Apple ha tolto i veli ai nuovi sistemi operativi per i suoi dispositivi, snocciolando tutte le novità che li caratterizzano. Oltre a ciò, il colosso di Cupertino ha annunciato importanti novità per quel concerne le funzionalità degli AirPods.

AirPods: nuove funzioni per registrazione, chiamate e controllo remoto

Andando più nello specifico, gli AirPods Pro 2, gli AirPods 4 e gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore (ANC) vengono aggiornati con funzionalità di registrazione audio di qualità da studio. Basandosi sulla funzione di isolamento vocale dello scorso anno, questa nuova opzione permette agli utenti di registrare i loro contenuti con una maggiore qualità del suono.

Apple ha altresì migliorato la qualità delle chiamate vocali per aggiungere “consistenza vocale e chiarezza più naturali” quando si utilizza FaceTime, app abilitate per CallKit e quando vengono fatte “comuni”telefonate. Nel frattempo, le funzionalità di registrazione audio aggiornate funzionano attraverso l’app Fotocamera, Memo vocali, dettatura in Messaggi, app di videoconferenza come Webex e app compatibili per fotocamere di terze parti.

Un altro aspetto inedito è il controllo remoto della fotocamera tramite gli AirPods. È sufficiente una pressione prolungata sullo stelo degli auricolari per avviare una registrazione video o scattare una foto e un’altra per interromperla. Le registrazioni vocali possono essere effettuate direttamente tramite app come Memo Vocali, Messaggi, le app videocamera compatibili e perfino durante videoconferenze.

Tutte queste funzionalità sono disponibili per i test a partire da oggi tramite l’Apple Developer Program e una versione beta pubblica sarà disponibile tramite l’Apple Beta Software Program il mese prossimo. Le nuove funzionalità degli AirPods saranno poi disponibili questo autunno sotto forma di aggiornamento firmware gratuito. Da tenere presente che potrebbero esserci delle modifiche. Inoltre, alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o regioni e la disponibilità potrebbe variare a causa delle leggi e dei regolamenti locali.