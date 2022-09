AirPods: Apple comunica a che servono gli aggiornamenti

Sino a questo momento, ogni volta che veniva rilasciato un nuovo firmware per gli AirPods non era dato sapere quali cambiamenti, di preciso, implementasse l’update. D’ora in avanti, però, la situazione cambierà: Apple ha finalmente deciso di fornire le note di rilascio per gli aggiornamenti dei suoi auricolari.

AirPods: Apple fornire le note di rilascio degli update

Il gruppo di Cupertino ha infatti implementato una nuova pagina sul suo sito che contiene le note di rilascio per gli aggiornamenti firmware standard di AirPods, AirPods Pro e AirPods Max. In futuro, Apple stessa dichiara che la pagina delineerà nuove funzioni e modifiche incluse negli update.

Il collegamento al documento in questione si può raggiungere pure su iPhone con iOS 16, accedendo alla sezione “Impostazioni”, facendo tap sulla voce “Generali”, poi su quella “Info”, sfiorando la dicitura “AirPods” e selezionando la versione del firmware.

Da notare che l’ultima versione del firmware per gli auricolari del gruppo di Cupertino è la 4E71 ed è stata rilasciata a maggio, ma il documento di supporto non è particolarmente esaustivo al riguardo e ci sono riferimenti solo in merito alla correzione di bug e miglioramenti. La speranza è quella che le note di rilascio per le future versioni del firmware siano più ricche di dettagli.

Un’altra cosa da tenere presente è che attualmente non vi è ancora un modo manuale per effettuare l’aggiornamento del firmware degli AirPods, questo, infatti, viene installato periodicamente e automaticamente mentre gli auricolari sono in carica e nel raggio Bluetooth dell’iPhone, dell’iPad o del Mac a cui risultano essere accoppiati.