AirPods: Apple rende disponibile un nuovo firmware

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per AirPods che va a interessare quasi tutti i modelli disponibili, ovvero sia la seconda generazione che la terza generazione, oltre che la versione Pro e quella Max delle cuffie.

AirPods: ecco il firmare 4E71 per i modelli 2, 3, Pro e Max

La nuova relase del firmware è siglata come 4E71, è successiva a quella siglata come 4C165 che era stata rilasciata a dicembre dello scorso anno e si può installare su tutti i modelli di AirPods summenzionati.

Come consueto in queste circostanze, Apple non offre informazioni su cosa è incluso negli aggiornamenti delle sue cuffie‌, per cui non è possibile sapere con precisione quali miglioramenti apporta l’update, ma quasi certamente saranno stati corretti dei bug e sarà stata ottimizzata la stabilità della connessione.

Inoltre, non esiste un meccanismo preciso per eseguire l’aggiornamento di AirPods, non è facile come quando si esegue l’update dell’iPhone poiché non c’è alcuna schermata adibita al download e all’installazione del firmware, ma tutto avviene in maniera automatica, senza possibilità di forzature.

Teoricamente, considerando che il firmware viene installato over-the-air mentre iPhone e AirPods sono in collegamento, per cercare di velocizzare il processo è possibile provare a fare ciò, appunto, mantenendo entrambi i dispositivi in carica.

Invece, per scoprire se il modello di AirPods usato ha già ricevuto l’aggiornamento è sufficiente collegare le cuffie all’iPhone, accedere alla sezione “Impostazioni” di iOS, quindi al menu “Generali” e recarsi sulla voce “Info”. Da lì occorre fare tap sulla voce “AirPods” e si potrà verificare il firmware installato.