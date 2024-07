AirPods e auricolari PULITI come nuovi: gadget di cui non fare a meno

Sembra una sciocchezza perché potresti continuare ad usare lo stuzzicadenti, no? E invece no. Questo gadget fa veramente la differenza quando parliamo di pulizia di auricolari Bluetooth come gli AirPods e simili. Con le sue tre funzioni ha tutti gli strumenti di cui hai bisogno per farli tornare nuovi e puliti.

AirPods come nuovi ma non solo: pulisci qualunque prodotto tech

Questo gadget ha spopolato sul mercato. Chi l’ha provato ne ha trovato vero giovamento, me compresa. Io sono una di quelle che puliva gli AirPods con cottonfioc e stuzzicadenti, lo ammetto. Ma la comodità di avere uno di questi strumentini sempre in borsa e di soprattutto di non litigare con punte grosse e cose così è una svolta.

In modo particolare, il gadget è formato da 3 strumenti:

una punta in metallo sottilissima e in grado di rimuovere qualunque residuo di sporco;

una spazzola fitta per una pulizia ancora più accurata;

una punta gommata che sfrutti per pulire anche la custodia di ricarica.

Una volta che chiudi il gadget, ha delle dimensioni di un burrocacao in altezza e di un dito in spessore. Come capisci puoi metterlo e tenerlo davvero ovunque. Quando ne hai bisogno lo tiri fuori e tac: puoi pulire auricolari ma anche le tastiere dei computer o quei piccoli prodotti tech che si sporcano in modo inequivocabile.

