AirPods: Foxconn investe in India per realizzarli

A partire da questo momento, Foxoconn si occuperà anche della produzione degli AirPods di Apple e per farlo sfrutterà il processo produttivo indiano che è stato recentemente annunciato. A rendere nota la notizia è stata la redazione di Reuters nel corso delle ultime ore.

AirPods prodotti da Foxconn in India

Andando più nello specifico, Foxoconn si sarebbe aggiudicata un consistente ordine per la realizzazione degli auricolari dell’azienda di Cupertino, i quali vengono attualmente prodotti da una serie di fornitori cinesi, ma che grazie a questo nuovo accordo saranno invece realizzati in India.

Non è chiaro quali modelli di AirPods, di preciso, siano coinvolti. Ciò che però è noto è che per la realizzazione degli auricolari Foxconn investirà oltre 200 milioni di dollari in un nuovo stabilimento che sorgerà nello stato indiano meridionale di Telangana. La costruzione dell’impianto produttivo dovrebbe iniziare nella seconda metà di quest’anno, mentre l’avvio della produzione degli AirPods è atteso per la fine del 2024.

La decisione presa da Foxconn di farsi carico del suddetto ordine pare sia arrivata dopo un’accurata analisi dei costi, con margini inferiori rispetto alla produzione attuale in Cina. I funzionari di Foxconn avrebbero discusso internamente per mesi riguardo l’opportunità di assemblare gli AirPods e alla fine avrebbero deciso di andare avanti con l’accordo per rafforzare l’impegno con il gruppo della “mela morsicata”.

Da tenere presente che oltre allo stabilimento di Telangana, Foxconn prevede di aumentare i suoi investimenti in India al fine di produrre smartphone, veicoli elettrici e semiconduttori, per cui sono attese anche altre mosse in questa direzione.

