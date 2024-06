AirPods: la custodia potrebbe essere come un iPod nano

L’iPod nano non viene più prodotto da Apple, ma grazie a un nuovo brevetto da poco rinvenuto potrebbe “tornare in vita” in veste di custodia per un futuro modello di AirPods.

AirPods con custodia con schermo

Andando più in dettaglio, è stata infatti scovata una nuova richiesta di brevetto di Apple in cui viene descritta una custodia per gli auricolari wireless dell’azienda con funzioni simili a quelle di un moderno lettore di file multimediali del colosso di Cupertino.

Il nuovo brevetto mostra una custodia per AirPods con schermo, che consente agli utenti di controllare la riproduzione audio, interagire con Siri, ricevere e rispondere ai messaggi iMessage, controllare le previsioni del tempo, ascoltare audiolibri e altro ancora, riprendendo quindi a tutto tondo, sia in fatto di funzioni che di interfaccia, quelle che erano le caratteristiche dell’iPod nano.

Ovviamente, è bene considerare che dotare gli AirPods di una custodia di ricarica con display potrebbe implicare il lievitare del prezzo del prodotto, ma potrebbe anche trattarsi di una soluzione opzionale o magari destinata alla sola fascia Pro o addirittura a una superiore.

Da tenere presente che da quando è stato lanciato il primo modello di AirPods nel 2016, Apple ha regolarmente apportato piccoli aggiornamenti e miglioramenti alle varie custodie che contengono gli auricolari wireless. Negli anni è stato infatti aggiunto il supporto per la ricarica wireless, un altoparlante integrato, la porta USB-C, il rilevamento tramite Dov’è e altro ancora.

Occorre altresì tenere a mente il fatto che Apple abbia depositato il suddetto brevetto non implica necessariamente che quanto descritto in esso verrà effettivamente prodotto. Non tutti i brevetti, infatti, finisco per diventare soluzioni reali, ma si tratta senza dubbi alcuno di un’idea estremamente interessante.