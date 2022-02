AirPods Max al prezzo più basso di sempre: rate da 80€ al mese

Le AirPods Max tornano al minimo storico, si trovano in offerta su Amazon a 409,90€, con il 35% di sconto e un risparmio effettivo di ben 220 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta del modello più costoso mai prodotto dalla società di Cupertino, un paio di cuffie wireless over-ear dalla qualità costruttiva eccellente e perfettamente integrate nel vasto ecosistema Apple. Disponibili in 5 colorazioni differenti, le Max hanno un design piuttosto minimal, con padiglioni ampi e caratterizzati da un’elegante finitura opaca. I cuscinetti in memory foam garantiscono un ottimo comfort, insieme all’archetto superiore in tela.

AirPods Max: ANC e Trasparenza

All’interno delle nuove AirPods c’è tantissima tecnologia, a partire da un sofisticato sistema di riduzione attiva del rumore. I microfoni captano i suoni esterni e li eliminano generando una frequenza opposta, isolando l’utente dai rumori esterni. Questa funzione è fantastica durante lunghi viaggi in treno o in aereo, permette all’utente di isolarsi completamente dal frastuono esterno, godendosi della buona musica o un film in totale relax.

In accoppiata alla riduzione del rumore, le AirPods Max propongono anche un effetto trasparenza, che funziona in maniera esattamente opposta. Attivandola, i suoni esterni entrano in cuffia tramite i microfoni integrati, questo permete all’utente di ascoltare ciò che gli accade intorno, una funzione fondamentale mentre si è in strada o in ambienti pubblici e restare isolati dall’ambiente circostante non è molto sicuro.

Oggi è possibile acquistare le AirPods Max in offerta su Amazon a 409,90€, il prezzo più basso di sempre per la versione nera delle cuffie top di gamma di Apple. Non manca la possibilità di acquistare il prodotto a rate, pagando in 5 comode soluzioni mensili da circa 81 euro.

