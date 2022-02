AirPods Max in SUPER OFFERTA: risparmi 220 euro

Le AirPods Max si trovano in offerta su Amazon a 409€, lo sconto è del 35% e porta le nuove cuffie Apple ad uno dei prezzi più bassi di sempre. Il risparmio è di oltre 200 euro per diverse colorazioni.

Oltre ad un design minimale e in linea con gli altri prodotti Apple, le Max offrono un suono cristallino e un’esperienza di ascolto di massimo livello. Si tratta di cuffie over-ear senza fili, in grado di connettersi a qualunque dispositivo dotato di bluetooth, per godersi appieno di musica e contenuti multimediali di ogni genere.

Disponibile in diverse colorazioni, le AirPods Max sono le cuffie più costose dell’intera line-up Apple, un dispositivo unico nel suo genere. C’è un sofisticato sistema di riduzione attiva del rumore, che grazie ai microfoni integrati capta i rumori esterni e li annulla generando una frequenza opposta. Ne deriva un quasi totale isolamento acustico dall’ambiente esterno, fondamentale quando si lavora in luoghi pubblici e spazi condivisi, o quando si viaggia in treno o aereo.

Oggi è possibile portarsi a casa un paio di AirPods Max in offerta su Amazon a 409€, un prezzo eccellente per le nuove e fantastiche cuffie del brand di Cupertino. La spedizione del prodotto è gratuita e Amazon offre anche la possibilità di rateizzare il pagamento in 5 comode soluzioni mensili da 81,98€.