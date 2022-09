AirPods Pro 2: cuscinetti incompatibili con il vecchio modello

I nuovi AirPods Pro 2, presentati in occasione dell’evento tenuto dal gruppo di Cupertino il 7 settembre e in vendita da oggi (anche su Amazon), portano in dote un set di cuscinetti più ricco rispetto a quanto offerto per il modello precedente (c’è una taglia in più!), ma che è anche incompatibile con quest’ultimo. Sino a questo momento non era noto, ma tramite un recente documento pubblicato online Apple sottolinea la cosa e spiega pure perché.

AirPods Pro 2: cuscinetti diversi dal primo modello

Apple ha infatti comunicato che i cuscinetti del primo modello di AirPods Pro sono costituiti con una maglia strutturale notevolmente più densa rispetto a quella impiegata nei cuscinetti per AirPods Pro di seconda generazione.

Ear tips have been designed specifically for their AirPods Pro generation, to deliver the highest-fidelity audio experience. As a result, use the ear tips that come with your AirPods Pro. AirPods Pro (1st generation) ear tips have noticeably denser mesh than AirPods Pro (2nd generation) ear tips.

Apple non ha fornito altre informazioni sulla faccenda, ma è probabile che la densità della mesh possa comportare differenze acustiche, da qui la non compatibilità tra un modello e l’altro.

Nonostante la differenza a livello di struttura, i cuscinetti per AirPods Pro di seconda generazione sono fisicamente compatibili con il precedente modello degli auricolari. Inoltre, I cuscinetti per il nuovissimo modello di AirPods Pro vengono venduti anche a parte (al costo di 10,00 euro su Apple Store online) e la confezione include due paia di cuscinetti in una misura a scelta dell’utente, secondo necessità, tra extra small, small, medium o large.