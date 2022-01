AirPods Pro 2 in arrivo, audio lossless e altre novità

Le AirPods Pro 2 sono in dirittura d'arrivo e porteranno diverse e interessanti novità che di certo coloro che hanno amato la prima edizione di questa variante degli auricolari a marchio Apple sapranno ben apprezzare. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, la seconda generazione di AirPods Pro integrerà un nuovo supporto audio e un case di ricarica rinnovato.

AirPods Pro 2 con audio lossless e custodia con funzioni di tracciamento

A riferire il tutto è stato l'analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori. Più precisamente, Kuo dichiara che gli auricolari vanteranno nuovi punti di forza che dovrebbero andare ad incrementarne maggiormente la comanda.

In primo luogo, viene citato il supporto ufficiale al formato audio Apple Lossless, cosa che risulta essere particolarmente interessante se si considera che l'attuale linea di AirPods non offre nulla del genere, molto probabilmente a causa di limitazioni che impediscono la riproduzione del codec ALAC via Bluetooth.

Un'altra novità che pare verrà introdotta con la nuova generazione di AirPods Pro è un case di ricarica con funzioni di tracciamento, in grado di emettere suoni per consentire agli utenti di individuarne la posizione. La custodia integrerebbe il supporto per l'app Dov'è, come la funzione che permette di rintracciare gli auricolari, vedere se sono vicini e a quale distanza si trovano, ricevere un avviso quando escono dal raggio di azione del Bluetooth e farli suonare per poterli ritrovare.

Le AirPods Pro 2 dovrebbero inoltre presentare un design rinnovato e integrare dei sensori per monitorare alcuni parametri di salute degli utenti, ma non è chiaro quali sarebbero esattamente e come Apple intenda integrarli nella sua piattaforma.

Per quel che concerne la data di lancio, Kuo prevede che le AirPods Pro 2 possano arrivare sul mercato durante il quarto trimestre del 2022, vale a dire a distanza di circa tre anni dal rilascio del primo modello.