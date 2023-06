AirPods Pro 2: in arrivo update molto importante questo autunno

Nella serata italiana di ieri, 5 giugno 2023, Apple ha tenuto la sua annuale conferenza WWDC, durante la quale la società dedica molto spazio alle novità chiave hardware e software dell’anno. In particolare, neanche 24 ore fa abbiamo potuto scoprire il futuro di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma e tvOS 17, oltre al chiacchieratissimo visore Vision Pro e ai nuovi MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro. Attenzione però anche alle novità per AirPods Pro 2 in arrivo questo autunno: un aggiornamento ad hoc introdurrà alcune funzionalità molto interessanti.

Update in arrivo per AirPods Pro 2

Durante l’evento, infatti, da Cupertino la società ha confermato l’arrivo di un update alquanto importante per gli auricolari di fascia alta AirPods Pro 2, contenente tre feature specifiche che miglioreranno l’esperienza d’uso del device a tutti gli utenti. Di cosa si tratta?

In primis, gli sviluppatori Apple hanno posto il focus sull’”Adaptive Audio”, tecnologia che unisce la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore (ANC) effettuando il passaggio dinamico tra la prima e la seconda sulla base dell’ambiente che circonda l’utente. Ad esempio, nel caso in cui quest’ultimo si trovi in prossimità di un cantiere, l’auricolare attiverà automaticamente la modalità ANC più potente supportata. Al contrario, per ascoltare una conversazione il sistema passerà alla modalità Trasparenza, lasciando passare più suono possibile per udire tutte le parole dette dagli interlocutori.

La seconda feature in arrivo si chiama “Volume Personalizzato” ed è accompagnata dalla “Conversation Awareness”, terza novità svelata da Apple. Entrambe operano sfruttando l’apprendimento automatico per intervenire dinamicamente sul volume della musica o di qualsiasi altro contenuto audio riprodotto tramite AirPods Pro 2, e sul rumore di fondo allo stesso momento, cosicché l’utente possa concentrarsi sulle conversazioni in corso ed evitare che altri suoni impediscano di ascoltare a dovere altre persone. Dulcis in fundo, la “Commutazione Automatica” faciliterà il passaggio degli auricolari da un sistema a un altro, ergo da un device a un altro.

Quando arriveranno queste feature? Come specificato nell’introduzione, il loro debutto è fissato all’autunno 2023, ma la data esatta non è nota. Insomma, meglio tenere sott’occhio la disponibilità di update per AirPods Pro 2 durante i prossimi mesi.