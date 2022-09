AirPods Pro 2: in Brasile hanno il prezzo più alto

Dopo aver scoperto che è la Turchia il paese dove i nuovi modelli di iPhone 14 hanno il prezzo più elevato al mondo, si apprende che quello dove gli AirPods Pro 2 da poco annunciati hanno il costo più alto in assoluto è il Brasile.

AirPods Pro 2: in Brasile costano 504,87 dollari

Stando infatti a un nuovo report condiviso da Nukeni, il quale mostra per l’appunto i prezzi che Apple applica tramite il suo sito Web per gli AirPods Pro 2, si scopre che il nuovo modello degli auricolari del gruppo di Cupertino in Brasile presenta un costo che può arrivare a essere più del doppio rispetto al prezzo regionale maggiormente economico disponibile, esattamente ben 504,87 dollari.

Le motivazioni di ciò sono da ricercare nel fatto che tutte le tasse vengono incluse nel costo finale degli auricolari, inoltre vi sono diversi cartelli di prezzo negli Stati Uniti e in Canada.

A seguire il Brasile in questa classifica dei prezzi al rialzo c’è l’India dove gli AirPods Pro 2 costano 337,70 dollari, l’Ungheria dove occorre sborsare 316,35 dollari per il medesimo dispositivo e Danimarca e Polonia dove i nuovi auricolari dell’azienda capitanata da Tim Cook costano rispettivamente 310,52 dollari a 310,01 dollari.

I paesi dove, invece, i nuovi auricolari Apple sono più economici sono Hong Kong dove il prezzo è di 235,56 dollari, Taiwan dove il prezzo è pari a 242,67 dollari, Malesia dove il prezzo è pari a 244,33 dollari, Thailandia dove il prezzo si attesta sui 247,58 dollari e Stati Uniti dove il costo del dispositivo ammonta a 249,00 dollari.

In Italia gli AirPods Pro 2 saranno venduti dal 23 settembre (ma si possono già pre-ordinare su Amazon) a 299,00 euro, quindi circa 300,00 dollari al cambio attuale, una cifra che va a porsi a metà strada tra la fascia di prezzo più elevata e quella più controllata.