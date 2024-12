AirPods Pro 2, Musk approva la funzione Apparecchio acustico

Anche Elon Musk non è immune al fascino degli ultimi gioiellini di casa Apple. L’uomo più ricco del pianeta ha espresso tutto il suo entusiasmo per gli AirPods Pro 2 e in particolare per la loro funzione Apparecchio acustico.

Ma cos’ha di tanto speciale la funzione Apparecchio acustico? In pratica è una funzionalità pensata per chi ha problemi di udito, che permette di regolare il suono in base alle proprie esigenze e di sentire tutto in modo più chiaro e definito. Una vera manna per chi fa fatica a godersi la musica o le telefonate come vorrebbe.

E non è solo una trovata pubblicitaria: la funzione è stata approvata anche dalla FDA americana, quindi fa davvero il suo dovere. Così quando Tim Cook, il big boss di Apple, ha twittato uno spot natalizio in cui si vede un papà emozionato che riesce a sentire la figlia scartare i regali grazie agli AirPods, Elon non ha resistito e ha commentato “This is cool“.

This is cool https://t.co/OeowXbGYvN — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2024

Un aiuto concreto per milioni di persone

La perdita dell’udito è un problema che affligge molte persone, soprattutto dopo una certa età. In Italia le persone che soffrono di problemi di udito sono circa 7 milioni. Inoltre, Un over 65 su tre soffre di ipoacusia.

Ecco perché tecnologie come Apparecchio acustico fanno davvero la differenza nella vita di tutti i giorni. E il bello è che funzionano con un sacco di dispositivi Apple, dagli iPhone ai Mac di ultima generazione. L’unico requisito? Avere almeno 18 anni,

In attesa del debutto mondiale

Certo, per ora la funzione Apparecchio acustico è disponibile solo in alcuni paesi (oltre 100 in realtà, mica male!), mentre la funzione di Protezione attiva dell’udito al momento è un’esclusiva di Stati Uniti e Canada. Ma conoscendo Apple c’è da scommettere che presto sbarcherà ovunque. E chissà che l’entusiasmo di Elon Musk non convinca anche altri giganti della Silicon Valley a puntare su funzionalità del genere. Perché rendere la tecnologia più accessibile a tutti è sempre una bella idea.