AirPods Pro 2: niente sensore cardio e di temperatura

Cattive notizie in arrivo per tutti coloro i quali speravano che, dopo le indiscrezioni diffuse in Rete nei giorni scorsi, gli AirPods Pro 2 venissero dotati di sensori per monitorare i parametri vitali. Stando infatti a quanto da poco dichiarato da Mark Gurman di Blooomberg con la sua consueta newsletter settimanale “Power One”, la generazione di AirPods Pro che andrà a rimpiazzare il primo modello attualmente in carica (a proposito, su Amazon è in vendita in sconto del 27%) non disporrà di un sensore cardio e di temperatura.

AirPods Pro 2 senza sensori cardio e di temperatura

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato esattamente da Mark Gurman al riguardo.

Negli ultimi mesi, ci sono state voci sul fatto che il modello di quest’anno abbia acquisito la capacità di determinare la frequenza cardiaca o la temperatura corporea di chi lo indossa. Mi è stato detto che nessuna delle due funzionalità arriverà probabilmente nell’aggiornamento del 2022.

Sia per un sensore che per l’altro, la difficoltà principale starebbe nella precisione. Mettere in campo tecnologie simili significa infatti rispettare elevati livelli di qualità a cui Apple ha ormai da tempo abituato i suoi clienti. Non si tratta solo di dare un’idea delle prestazioni in campo sportivo, ma di allertare riguardo uno stato di salute vero e proprio, cosa che è necessario che venga fatta in maniera impeccabile.

Non è però tutto da dare per perso. Entrambi i sensori potrebbero sempre e comunque giungere in un secondo momento, quindi è probabile che con l’ancora successivo modello dei suoi auricolari Pro il gruppo di Cupertino possa finalmente valutare l’effettiva implementazione dei sensori in questione e delle funzionalità ad essi connessi.

