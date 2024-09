AirPods Pro 2: nuovo firmware per supportare iOS 18

Apple ha reso disponibile un nuovo aggiornamento firmware per le AirPods Pro 2, che include sia la versione Lightning che USB-C. È particolarmente importante in quanto garantisce il pieno supporto alle funzionalità di iOS 18 in arrivo il prossimo lunedì.

AirPods Pro 2: nuovo firmware, nuove funzioni

In attesa delle nuove funzioni per la salute dell’udito, con l’aggiornamento del firmware, con numero di build 7A294, il colosso di Cupertino introduce una serie di nuove opzioni che migliorano ulteriormente l’esperienza di utilizzo delle AirPods Pro 2.

Una delle feature più interessanti è il controllo di Siri tramite gesti della testa. Grazie a questa nuova feature, gli utenti possono rispondere alle chiamate o interagire con Siri semplicemente scuotendo o annuendo.

Un’altra novità degna di nota introdotta è la modalità Voice Isolation, che riduce i rumori di fondo durante le chiamate per rendere la tua voce più chiara, rivelandosi particolarmente utile in ambienti rumorosi o affollati, migliorando la qualità delle chiamate e delle interazioni vocali in generale.

C’e poi un’ulteriore novità tutta dedicata ai gamer: il Personalized Spatial Audio. Offre un’esperienza audio più immersiva nei giochi. Gli sviluppatori potranno integrare questa funzionalità nei loro titoli, creando un ambiente sonoro tridimensionale che si adatta alle preferenze dell’utente. Questo permetterà di vivere un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, con un audio su misura per ogni giocatore.

Da tenere presente che non vi è un modo specifico per poter aggiornare il firmware delle AirPods. In genere l’update avviene in automatico quando le AirPods sono riposte nella loro custodia di ricarica e connesse a un dispositivo iOS/iPadOS o un Mac. L’utente, dunque, non deve compiere alcuna azione particolare.