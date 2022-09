AirPods Pro 2: problemi di disconnessioni casuali

Diversi possessori dei nuovissimi AirPods Pro 2 a cui Apple ha tolto i veli in occasione dello speciale evento “Far Out” tenutosi giorni addietro stanno segnalando un “comportamento” degli auricolari tanto singolare quanto fastidioso: il verificarsi di disconnessioni casuali, da qualsiasi dispositivo collegato, mentre musica e video sono in riproduzione.

AirPods Pro 2: disconnessioni casuali durante la riproduzione

Alcuni utenti segnalando inoltre che su iPhone e iPad gli auricolari risultano essere collegati, ma in realtà non viene riprodotto nessun flusso audio.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, la segnalazione al riguardo fatta da un utente sul forum di MacRumors.

Il mio continua a disconnettersi dal mio iPhone in modo casuale durante il giorno. Inoltre a volte mostra che sono collegati ma il suono non passa, quindi dovrò ricollegarli. Spero che questo sia solo un problema di software.

Ecco un’altra segnalazione.

Anche io ho problemi di connessione. Simile ad altri a volte mostra collegato al mio iPhone nelle impostazioni, ma non c’è audio che viene riprodotto attraverso gli AirPods solo attraverso l’iPhone e gli AirPods non vengono visualizzati nell’ombra a discesa.

A quanto pare tutto accade senza che vi sia un particolare evento scatenate e al momento non sembra esserci una soluzione. Con ogni probabilità si tratta di un bug a livello software, motivo per cui non è assolutamente il caso di disperarsi, di certo Apple provvedrà a fornire il prima possibile un update risolutivo.

Da tenere presente che una situazione per certi versi simile si era verificata anche con il primo modello di AirPods Pro lanciato nel 2019. Il fatto che un bug del genere si ripresenti a distanza di tre anni e su un nuovo modello di cuffiette è però fonte di forte frustrazione per molti.