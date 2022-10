AirPods Pro 2: problemi di sincronizzazione audio

Apple ha presentato e lanciato sul mercato gli AirPods Pro 2 solo da poche settimane a questa parte, ma gli utenti che posseggono il nuovo modello di auricolari del gruppo di Cupertino sono già in tantissimi… e sono altrettanto numerosi coloro che si stanno lamentando della comparsa di alcuni problemi di drifting dell’audio.

AirPods Pro 2: gli utenti lamentano il drifting dell’audio

Per chi non lo sapesse oppure lo avesse dimenticato, il drifting dell’audio è un problema che si palesa quando il suono si sposta da un lato all’altro degli auricolari, in alcuni casi andando pure fuori sincrono con i video, mostrando ad esempio una mancata sincronizzazione con il movimento della bocca di chi sta parlando nel filmato. Ciò, dunque, sta accadendo con gli AirPods Pro 2, anche se funzioni quali Audio Spaziale e rilevamento dinamico della testa sono disattivate.

Unitamente alla problematica in questione, molti utenti lamentano l’aumentare o diminuire in maniera casuale del volume. Chi ha richiesto la sostituzione degli auricolari, credendo potesse essere un problema di natura hardware, ha poi notato che la medesima cosa è accaduta pure sul nuovo dispositivo. Stando alle prime informazioni pervenute si tratterebbe quindi di una cattiva gestione della cancellazione del rumore e/o della trasparenza adattiva.

Ad ogni modo, da parte di Apple non è giunta ancora alcun comunicazione al riguardo, ma sicuramente una volta individuata la causa del bug verrà reso disponibile un aggiornamento del firmware degli auricolari con cui correggere il tutto. Sino a quel momento tocca avere un po’ di pazienza