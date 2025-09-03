AirPods Pro 3: alcune nuove funzioni arriveranno dopo

In occasione dell’evento Apple che andrà in scena il prossimo 9 settembre saranno annunciati i nuovi iPhone 17, ma dovrebbero trovare posto anche gli AirPods Pro 3 che, secondo quanto vociferato sino ad ora, si caratterizzeranno in special modo per la possibilità di monitorare il battito cardiaco. Ma non è tutto! Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarà pure una feature per misurare la temperatura corporea direttamente nell’orecchio e la già chiacchierata traduzione live. Purtroppo, però, non tutte le funzioni previste saranno pronte subito.

AirPods Pro 3: traduzione live in arrivo in un secondo momento

Andando maggiormente in dettaglio, un report anonimo raccolto nelle scorse ore dalla sempre accorda redazione di 9to5Mac conferma le novità di cui sopra, ma la traduzione live non sarà disponibile al lancio. Per fruirne sarà necessario attendere, in quanto arriverà poi tramite un aggiornamento software collegato a iOS.

Da notare che il giornalista Mark Gurman e il codice di iOS 26 hanno più volte suggerito che questa funzionalità è effettivamente in fase di sviluppo, ma ora viene sostenuto che non è ancora del tutto pronta e per questo verrà implementata successivamente.

Il motivo potrebbe essere ricercato nel fatto che forse la traduzione live non è ancora sufficientemente stabile per essere diffusa su larga scala tra gli utenti, sebbene il colosso di Cupertino consenta già di fruirne su altre sue piattaforme, come ad esempio FaceTime. Il debutto sugli AirPods Pro avrebbe tuttavia un impatto ben più significativo, visto e considerato il fatto che la sua fruizione avverrebbe nelle conversazioni dal vivo.