Apple iPhone 17: annuncio ufficiale il 9 settembre

Come previsto all’inizio del mese, Apple annuncerà i nuovi iPhone 17 il 9 settembre. Durante l’evento ospitato nello Steve Jobs Theater di Apple Park dovrebbero essere mostrati altri dispositivi, tra cui Apple Watch, AirPods Pro 3, HomePod mini e Apple TV 4K. Gli utenti potranno seguire la diretta live sul sito dell’azienda di Cupertino, YouTube e app Apple TV.

iPhone 17 e altri prodotti in arrivo

Lo slogan scelto da Apple per annunciare l’evento del 9 settembre è “Awe dropping“. Lo stupore che lascia a bocca aperta è quasi certamente riferito al nuovo iPhone 17 Air, il più atteso della serie. Avrà uno spessore circa 2 millimetri inferiore a quello dei modelli attuali e quindi un design aggiornato.

Prenderà il posto del modello Plus, ma non erediterà le stesse specifiche. A causa della riduzione dello spessore ci sarà spazio solo per una fotocamera posteriore (forse da 48 megapixel) e una batteria di minore capacità. Non è presente lo slot per SIM, ma solo eSIM. Integrerà il modem C1, come nell’iPhone 16e.

L’iPhone 17 sarà praticamente identico all’iPhone 16. La novità estetica per iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sarà invece il modulo fotografico posteriore. L’area che contiene le lenti si estenderà per l’intera larghezza degli smartphone. Ovviamente verranno utilizzati i nuovi chip Apple A19 e A19 Pro.

Gli altri prodotti che potrebbero essere annunciati il 9 settembre sono Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, HomePod mini e Apple TV 4K. Durante l’evento verrà inoltre comunicata la data di lancio delle versioni finali di iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe, visionOS 26 e tvOS 26.

Come in passato anche stavolta il logo dell’evento sul sito Apple è dinamico. Visitando la pagina con Safari su iPhone, iPad o Mac e toccando/cliccando sul logo si ottengono varie sfumature di colore, simili a quelle visibili con una termocamera. Secondo Mark Gurman (Bloomberg), blu chiaro è il colore dell’iPhone 17 Air, mentre arancione è il colore degli iPhone 17 Pro.