Apple iPhone: tre nuovi design in tre anni

Apple dovrebbe annunciare gli iPhone 17 il 9 settembre (nei prossimi giorni verrà comunicata la data ufficiale). A partire da quest’anno sono previsti importanti aggiornamenti in termini di design. Entro il 2027, l’azienda di Cupertino porterà sul mercato tre smartphone completamente nuovi.

Tre nuovi iPhone in tre anni

Gli iPhone 16 non sono molto diversi dai modelli di cinque ani fa. Apple ha apportato solo piccoli cambiamenti estetici, ma il design generale è rimasto invariato. Sono stati aggiornati i componenti hardware interni, in particolare processore e sensori delle fotocamere, oltre all’interfaccia di iOS. Ma per la prima volta ci saranno tre nuovi design per tre anni consecutivi.

A settembre verrà annunciato il nuovo iPhone Air che prenderà il posto del modello Plus. Sarà più sottile e più leggero, ma ci saranno anche alcuni compromessi: batteria più piccola (meno autonomia), una singola fotocamera posteriore e nessuno slot per SIM card (solo eSIM). Lo smartphone integrerà il modem Apple C1, lo stesso dell’iPhone 16e.

Per gli altri modelli della serie (iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max) non si prevedono grandi cambiamenti rispetto alla serie iPhone 16. I modelli Pro avranno però una parte posteriore aggiornata e un nuovo modulo fotografico (quindi dovrebbe aumentare la sporgenza). Le unità destinate al mercato statunitense arriveranno dall’India.

Il primo smartphone pieghevole debutterà nel 2026. iPhone Fold (nome ipotetico) dovrebbe avere quattro fotocamera (due posteriori, una interna e una frontale), solo eSIM e Touch ID (invece di Face ID). Integrerà quasi certamente il modem Apple C2 con prestazioni paragonabili a quelle dei modem di Qualcomm.

La terza novità in termini di design arriverà nel 2027. Per festeggiare i 20 anni dell’iPhone verrà annunciato un modello con vetro frontale curvo ai lati che si abbinerà perfettamente con l’interfaccia Liquid Glass del sistema operativo. A proposito di iOS, Apple potrebbe eventualmente utilizzare i modelli Gemini di Google per migliorare Siri.

Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg) ha infine elencato gli altri prodotti che Apple annuncerà a partire da questo autunno: Vision Pro e iPad Pro con chip M5, AirPods Pro 3, nuovi HomePod mini, Apple TV, iPhone 17e, iPad, iPad Air, MacBook Air e MacBook Pro con chip M5.