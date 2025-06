AirPods Pro 3: il lancio è rinviato al 2026

Chi sperava in un arrivo degli AirPods Pro 3 sul mercato per questo autunno, unitamente alla nuova gamma iPhone 17, resterà fortemente deluso. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple ha deciso di rinviare il lancio al 2026.

AirPods Pro 3: sul mercato nel 2026

La cosa era già stata anticipata nei giorni precedenti dall’analista Ming-Chi Kuo, ma nelle scorse ore anche l’analista Jeff Pu ha avvalorato tale tesi, sulla base di informazioni provenienti da una fonte del settore chip coreano.

Andando maggiormente in dettaglio, una tabella trapelata su X, che dovrebbe per l’appunto appartenere al noto analista, mostra una timeline aggiornata dei prodotti Apple e, purtroppo, non vi è nessuna traccia degli AirPods Pro 3 per quest’anno. La nuova generazione sarebbe pertanto programmata per il 2026, lasciando gli AirPods Pro 2 ancora in catalogo per tutto il 2025.

Il motivo del rinvio non è stato dettagliato, ma potrebbe essere legato ai tempi di produzione dei nuovi sensori o a una volontà strategica del colosso di Cupertino di concentrare le novità hardware nel 2026, magari per allinearle con un altro aggiornamento significativo, ad esempio un Apple Watch rinnovato o un nuovo accessorio legato alla salute.

Per quel che concerne le caratteristiche che gli AirPods Pro 3 dovrebbero portare in dote, i leak fino ad ora hanno parlato di monitoraggio della frequenza cardiaca direttamente dall’orecchio, di miglioramenti nel sistema di cancellazione attiva del rumore, di un chip H3 più efficiente e forse un nuovo design, magari maggiormente ergonomico o con nuove funzionalità legate alla alla sfera della salute.