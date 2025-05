Apple: gli AirPods Pro 3 arriveranno nel 2026

Per quest’anno non sono attesi aggiornamenti hardware di rilievo per la gamma AirPods di Apple. Inoltre, per i nuovi AirPods Pro 3 bisognerà aspettare ancora, visto e considerato che arriveranno sul mercato soltanto nel 2026. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo.

AirPods Pro 3: c’è da attendere ancora fino al 2026

La previsione fatta da Kuo va tuttavia contro alcune precedenti indiscrezioni, secondo cui la nuova generazione di AirPods Pro avrebbe dovuto debuttare già entro fine 2025, con funzioni avanzate come una cancellazione del rumore migliorata e il rilevamento della frequenza cardiaca, una delle feature maggiormente attesa e tra l’altro girà introdotta sui Powerbeats Pro 4.

Ad ogni modo, secondo altre voci di corridoio, gli AirPods Pro 3 potrebbero arrivare con una fotocamera a infrarossi integrata, pensata per potenziare l’interazione con Apple Vision Pro e dispositivi spatial computing, ma Kuo ritiene che l’hardware non sia ancora pronto per la produzione di massa, motivo per cui il banco sarebbe slittato al 2026.

Tuttavia, sebbene Apple non rilasci una nuova generazione di AirPods Pro dal 2022, nel mentre l’azienda ha continuato ad espandere ciò che le cuffie possono fare attraverso gli aggiornamenti software. Per fare un esempio concreto, grazie a uno dei più recenti update del firmware gli AirPods Pro 2 sono ora in grado di agire come apparecchi acustici autorizzati, correggendo la perdita dell’udito da lieve a moderata.

Ricordiamo che, sempre a proposito di AirPods, Kuo ha altresì riferito che la “mela morsicata” intende proporre un modello di AirPods Max che farà capolino sul mercato entro il 2027.