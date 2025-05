Apple: AirPods Max più leggeri entro il 2027

Apple sta lavorando a una nuova versione, più aggiornata e soprattutto più leggera, degli AirPods Max, ma per poterla saggiare toccherà attendere ancora un bel pò, visto e considerato che in base a quanto emerso entrerà in produzione di massa nel 2027.

Apple: nuovo modello di AirPods Max più leggero tra qualche anno

A rendere nota l’informazione è stato l’analista del settore Ming-Chi Kuo, mediante la condivisone di un post apposito su X. Non ha però fornito ulteriori dettagli sulla riduzione del peso che il colosso di Cupertino prevede di apportare alle sue cuffie over-ear con cancellazione del rumore.

Da tenere presente che Apple ha aggiornato gli AirPods Max a settembre, con l’implementazione di una porta di ricarica USB-C in sostituzione di quella Lightning e nuove opzioni di colore. Bloomberg ha poi riferito a novembre scorso che il gruppo capitanato da Tim Cook attualmente non ha piani concreti per aggiornare di nuovo le cuffie in modo significativo.

Gli AirPods Max hanno un peso di 386,2 grammi. Apple afferma che la fascia è progettata per distribuire il peso e ridurre la pressione sulla testa, ma alcuni utenti sono del parere che il design in acciaio inossidabile e alluminio mette peso sulle orecchie, il che può risultare scomodo dopo lunghi periodi di utilizzo.

Da tenere presente che nello stesso post, Kuo ha altresì informato che gli AirPods potrebbero non vedere aggiornamenti significativi fino a prima del 2026, ovvero l’anno in cui l’analista si aspetta che gli auricolari equipaggiati con telecamera IR entrino nella fase di produzione di massa.