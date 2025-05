AirPods Pro 3: il lancio è sempre più vicino

Gli AirPods Pro 3 si fanno sempre più concreti. Dopo le tante indiscrezioni diffuse negli scorsi mesi, una stringa di codice emersa da un recente software Apple, con ogni probabilità una versione di iOS 18 o una beta collegata al futuro iOS 19, ha infatti svelato un dettaglio importante: il nuovo modello degli auricolari Pro della “mela morsicata” è davvero in dirittura d’arrivo.

AirPods Pro 3: lancio atteso già durante il 2025

Ad accorgersi della cosa è stato Aaron Perris, noto per la sua attività di analisi del codice Apple, condividono l’informazione in un post su X.

Il riferimento ai nuovi auricolari, sebbene ancora indiretto, conferma che Apple si sta preparando internamente al loro rilascio, probabilmente già durante questo 2025. Ciò si evince dal fatto che dove prima veniva indicato che una determinata funzione richiedeva “AirPods Pro 2nd Generation”, ora viene specificato che occorre “AirPods Pro 2 or later”.

Lo schema è lo stesso già visto con altri prodotti, inclusi i precedenti modelli di AirPods. Apple sta quindi aggiornando i propri sistemi per garantire la compatibilità futura con la terza generazione degli AirPods Pro.

L’indizio non conferma una data di lancio precisa, ma è probabile che possa trattarsi di questo settembre, quando il colosso di Cupertino toglierà i veli alla nuova gamma di iPhone, anche se non è possibile escludere del tutto una sorpresa durante la WWDC 2025 che avrà luogo il prossimo mese. In passato, comunque, tutte le versioni degli AirPods Pro sono state lanciate in autunno, in concomitanza con l’evento annuale dedicato all’iPhone.