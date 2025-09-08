AirPods Pro 3 in arrivo, ma la rivoluzione ci sarà nel 2026

Apple dovrebbe presentare gli AirPods Pro 3 durante l’evento dedicato ai nuovi iPhone 17 che andrà in scena domani, con il lancio sul mercato atteso per la seconda metà del 2025, ma una vera e propria rivoluzione è attesa per la generazione ancora successiva, almeno secondo il noto analista Ming-Chi Kuo.

AirPods Pro 3 pronti al debutto, ma il salto ci sarà nel 2026

Andando più nello specifico, Kuo non ha menzionato nessuna nuova funzionalità prevista per gli AirPods Pro 3. Tuttavia, Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente riferito che gli auricolari avranno probabilmente la stessa funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca che Apple ha introdotto sui Powerbeats Pro 2 all’inizio di quest’anno, unitamente a una custodia di ricarica significativamente più piccola.

Quando entrambi gli auricolari Powerbeats Pro 2 sono posizionati nelle orecchie e la funzione, che si basa sulla medesima tecnologia di quella disponibile su Apple Watch, risulta abilitata, i sensori ottici LED pulsano oltre 100 volte al secondo per misurare la frequenza cardiaca attraverso il flusso sanguigno. La feature si integra con le popolari app di fitness per raccogliere dati durante gli allenamenti e sincronizzarli con l’app Salute di Apple stessa su iPhone.

Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, è probabile che i prossimi AirPods Pro presentino una migliore qualità del suono, una maggiore cancellazione attiva del rumore, modifiche al design e altro ancora.

Kuo è però dell’idea che dei cambiamenti concreti arriveranno con gli AirPods Pro 4, che dovrebbero giungere sul mercato già il prossimo anno. L’analista si aspetta un aggiornamento hardware più significativo, con almeno una piccola fotocamera a infrarossi.

In precedenza, Kuo ha riferito che gli AirPods con telecamere a infrarossi potevano riconoscere i gesti delle mani e fornire un’esperienza audio spaziale avanzata in accoppiata ad Apple Vision Pro.