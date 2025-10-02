AirPods Pro 3: riparlarli è praticamente impossibile

Quanto sono effettivamente cambiati internamente gli AirPods Pro 3 rispetto alla pregressa generazione e qual’è il loro livello di riparabilità? A rispondere ci ha pensato il team di iFixit, che ha smontato i nuovi auricolari che Apple ha lanciato lo scorso mese.

AirPods Pro 3: ripararli senza fare danni non è possibile

Quel che emerge dal teardown, visibile tramite il video annesso di seguito, è che Apple ha progettato gli AirPods Pro 3 con dei nuovi cuscinetti in schiuma infusa e il dettaglio è principalmente visibile al microscopio. È infatti presente un piccolo strato di schiuma nella parte superiore dell’auricolare dove incontra l’orecchio.

Gli AirPods Pro 3 hanno inoltre una cella batteria da 0,221 Wh all’interno, mentre la custodia ha una singola batteria da 1,334 Wh. Gli AirPods Pro 2 avevano due celle della batteria all’interno della custodia. La modifica spiega perché si è scesi a 24 ore di durata della batteria dalla custodia invece di 30 ore come gli AirPods Pro 2.

Dallo smontaggio si apprende altresì che la custodia ha meno magneti all’interno, ma sono stati collocati in posizioni diverse per garantire che MagSafe e Qi 2 funzioni come previsto.

Per dare un’occhiata ad altri componenti all’interno degli AirPods Pro 3, iFixit ha dovuto essenzialmente distruggerli perché Apple non li ha progettati per essere riparati.

Da quando è stata lanciata la prima versione degli AirPods, gli auricolari hanno incluso una batteria sigillata con la colla e lo scenario non è cambiato con gli AirPods Pro 3. iFixit dice che le sostituzioni della batteria sono così difficili che molte officine di riparazione non proveranno nemmeno a farlo. La custodia di ricarica AirPods Pro ha la stessa batteria incollata.

Non c’è modo di tentare una riparazione della batteria senza causare danni alla plastica degli auricolari e dell’involucro, perché devono essere aperti. Il calore deve essere usato per sciogliere l’adesivo e non c’è un modo semplice per scollegare il cavo flessibile che si trova all’interno di ciascun auricolare.

A causa della necessità di disporre di attrezzature specializzate e per l’impossibilità di riparare gli auricolari e la custodia senza causare danni, iFixit ha assegnato agli AirPods Pro 3 un punteggio di 0 su 10.